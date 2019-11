Un empate con sabor agridulce para el San Roque de Lepe ante el Gerena (1-1)

Dos penaltis, uno para cada equipo, con el reloj superando ampliamente el minuto 90 le permitieron a San Roque de Lepe y Gerena sumar un punto para cada uno que le sirve mucho más al conjunto visitante para cerrar una semana de 7 puntos, mientras que al cuadro aurinegro le deja con la miel en los labios y metido todavía de lleno en la zona de peligro a pesar de haber buscado la victoria de todas las formas posibles, incluso con dos goles anulados.

Según el once inicial del equipo aurinegro, la primera intención de Antonio Fernández en su presentación ante sus aficionados, aunque aún no se pudiese sentar en el banquillo, fue la de poner sobre el terreno de juego a los jugadores teóricamente de más calidad buscando tener el mayor tiempo posible el balón en su poder, tras comprobar de primera mano en el partido en Pozoblanco cuánto sufre este San Roque cuando no tiene el balón. El primer once del técnico gallego en el Ciudad de Lepe incluía de mitad de campo hacia delante a nombres como Camacho, Miguelito, Fernandito, Manu Torres y Abeledo, todos ellos futbolistas que han demostrado a lo largo de su carrera calidad y capacidad de crear peligro en la portería contraria.

De estas premisas previas solo se cumplió la de tener el balón, porque lo de crear peligro en el área contraria durante los primeros cuarenta y cinco minutos se limitó a una ocasión en el minuto 25 en un centro de Abeledo que bajó de primeras Miguelito dejando a Manu Torres solo delante de Fermín, pero el portero del Gerena salió rápido para achicar portería y ganarle el mano a mano al atacante aurinegro.

Por su parte, el Gerena se limitó a refugiarse atrás sin pasar apuros sabedores que el punto en principio les valía después de sus últimas dos victorias y esperando que los nervios por su delicada situación clasificatoria acabase pasándole factura al rival. A partir de la media hora de partido comenzó a estirarse el equipo entrenado por Diego Román, aunque sin crear tampoco peligro en la portería de David Robador. Es más, la única ocasión en la que peligró la integridad del arco lepero llegó en un mal despeje de Miguel Reina a una falta frontal en contra que a punto estuvo de convertirse en gol en propia puerta.

La segunda mitad comenzó con susto para el San Roque. Migue Fernández recogió un buen pase de Paco Torres a la espalda de la defensa lepera acabando su remate rebotando en la parte exterior del palo izquierdo de la portería de Robador.

Lo cierto es que, ya sea como reacción a este susto inicial o por la propia necesidad de irse a por los tres puntos, el San Roque comenzó por fin a cercar el área del Gerena. El primero en intentarlo volvió a ser Abeledo con una buena llegada hasta línea de fondo, pero su centro lo envió un defensa a saque de esquina cuando Fernandito buscaba el remate. Sí acabó el balón dentro de la portería de Fermín en el minuto 49 en un remate del propio Abeledo en fuera de juego dudoso tras una falta lateral prolongada por un compañero. Poco después fue Manu Torres el que lo intentaba con un disparo raso desde el borde del área que detuvo el portero del Gerena con bastantes apuros.

El técnico del San Roque acabó metiendo todo el potencial ofensivo del que disponía en su banquillo buscando aprovechar los buenos minutos en ataque que estaba ofreciendo su equipo. Abeledo volvió a buscar el gol en el 70 con un disparo desde el vértice del área que se fue al lateral de la red y en el 78 Manu Torres llevó de nuevo el balón al fondo de la portería del Gerena, pero en esta ocasión el fuera de juego sí parecía muy claro, por lo que el árbitro lo anuló a indicaciones de su auxiliar.

El tiempo de prolongación, muy largo por la atención a Becken del San Roque y a Juanjo del Gerena que quedaron conmocionados tras un choque cabeza con cabeza y que tuvieron que ser evacuados a un centro hospitalario al final del partido, fueron de infarto para los asistentes al Ciudad de Lepe. El árbitro del partido señaló penalti por manos de un defensa del Gerena que le permitió a Abeledo por fin marcar su primer gol con la camiseta aurinegra y darle al San Roque en ese momento un triunfo largamente esperado y muy buscado en este partido. Sin embargo, en el minuto 98 en un barullo con muchos rebotes en el área lepera acabó con otro penalti que le permitía al Gerena rescatar al menos un punto. Diego Domínguez no falló, cerrando una gran semana para ellos y dejando al San Roque con la sensación de que se le escapaban dos puntos importantísimos de cara al futuro.

Pero al menos le debe quedar la sensación plantilla y aficionados aurinegros de que su equipo tiene argumentos y juego suficientes como para poder salir de la complicada situación clasificatoria en la que se encuentra.

FICHA TÉCNICA

C. D. SAN ROQUE DE LEPE – 1

David Robador; Becken, Miguel Reina, Javi Mérida, Azael; David López, Miguelito (Carrascosa, 60’), Camacho; Fernandito (Toscanini, 71’), Manu Torres (Rober, 80’), Abeledo.

C. D. GERENA – 1

Fermín; Paco Torres, Álvarez, Víctor, Juanjo; Misffut; Vicente, Migue Fernández, David García (Iván Martín, 72’), Ganfornina; Juanito (Diego Domínguez, 65’).

ÁRBITRO: Sánchez Carreras, auxiliado por Obrero Villén y Soler Romero. Expulsó por doble amonestación a Becken en el San Roque y a Paco Torres en el Gerena. Además, mostró tarjeta amarilla a los locales Miguel Reina, Abeledo y Toscanini, y a los visitantes Misffut, Migue Fernández y Vicente.

GOLES: 1-0, Abeledo, de penalti (94’). 1-1, Diego Domínguez, de penalti (99’).

INCIDENCIAS: Partido de la 12ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera División celebrado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de unos 600 espectadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN