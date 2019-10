Antonio Fernández se estrena con derrota en el banquillo del San Roque ante el Pozoblanco (2-0)

Ni con cambio de entrenador ni porque era el día de su 63 cumpleaños cambia la dinámica de resultados del San Roque de Lepe. En el primer partido con Antonio Fernández al frente del equipo, el conjunto lepero salió derrotado de su visita al Pozoblanco, un rival directo de la zona baja de la clasificación. Bien es verdad que el nuevo técnico aurinegro apenas ha tenido tiempo siquiera de conocer a sus nuevos jugadores, pero los síntomas de debilidad defensiva y de escasez de ideas en ataque volvieron a ser en el inicio del partido y en algunas otras fases del mismo las características principales del juego del San Roque, aunque después mejorase y dominase durante muchos minutos.

Con la principal novedad de Abeledo en el primer once de Fernández Rivadulla, fue el Pozoblanco el que salió desde el primer momento dispuesto a resolver por la vía rápida cercando el área de David Robador al que pusieron a prueba con disparos desde fuera del área. No hizo falta esperar mucho tiempo para que el equipo del Valle de los Pedroches trasladase su dominio en el marcador cuando Zara enganchó un duro disparo desde el borde del área que entró cerca del palo derecho de la portería lepera, aunque dio la sensación de que el portero aurinegro podría haber hecho algo más por evitar el gol.

El buen arranque del equipo entrenado por Javi Moreno no le duró más allá del primer cuarto de hora de partido. A partir de ese momento fue el San Roque el que comenzó a buscar el área contraria, casi siempre con el debutante Abeledo como protagonista, con centro de rabona incluido, siempre con el apoyo desde atrás de Camacho, y de Fernandito y Carrascosa en posiciones más adelantadas. Sin embargo, los minutos de dominio lepero no le dieron más que para algunos remates, casi siempre desde fuera del área por medio de Abeledo y Carrascosa que no supusieron mayores problemas para Gonzalo.

El comienzo de la segunda mitad continuó con dominio lepero, convertido casi en asedio, pero la puntería seguía faltando en sus remates. La ocasión en la que estuvo más cerca el empate del San Roque la tuvo, quién si no, Abeledo con un remate al larguero tras una buena combinación con Camacho.

Esa puntería de la que adolecía el cuadro aurinegro fue la que sí tuvo el Pozoblanco para ampliar su ventaja. Solo dos minutos después del remate al larguero de Abeledo, una llegada por banda derecha de Adriano, que acababa de incorporarse al partido, le sirvió a Zara para marcar su segundo gol de la noche con un gran remate de cabeza.

El segundo gol del equipo cordobés le hizo mucho daño al San Roque que, incluso, en el 70 vio como la brecha en el marcador pudo hacerse mayor en un nuevo remate de Zara que se marchó fuera tras tocar la parte exterior del palo derecho. Así y todo, Abeledo lo siguió intentando obligando a Gonzalo a meter una buena mano en el minuto 80 para rechazar un nuevo disparo del atacante aurinegro, pero no era la de ayer la noche del San Roque.

FICHA TÉCNICA

C. D. POZOBLANCO – 2

Gonzalo; Ángel García, Santacruz, Curro Pérez, Medina; Iván Sánchez, Alain; Quique Roldán (Adriano, 55’), Valentín (David Reyes, 40’), León; Zara (Juanje, 80’)

C. D. SAN ROQUE DE LEPE – 0

David Robador; Leo Maloku, Becken, Javi Mérida, Azael; Miguel Reina (Manu Torres, 59’), Joel (David López, 83’); Fernandito (Miguelito, 74’), Camacho, Abeledo; Carrascosa.

ÁRBITRO: Salinero González, auxiliado por Pérez Pérez y Cintado Fernández. Tarjeta amarilla para Ángel García y Juanje en el Pozoblanco, y para Abeledo, Javi Mérida y Manu Torres en el San Roque.

GOLES: 1-0, Zara (6’). 2-0, Zara (56’).

INCIDENCIAS: Partido de la 11ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera División celebrado en el estadio de césped natural del Polideportivo Municipal de Pozoblanco.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN