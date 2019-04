Otro naufragio aurinegro

El San Roque está empeñado en complicarse la vida. Ni los nuevos aires que llegaron de la mano de Cheli han conseguido que los aurinegros dejen de mirar hacia el abismo. El cuadro lepero se plantó ayer en el Municipal de San Pablo para medirse a un Écija que llevaba más de dos meses y medio sin ganar y que terminó resucitando en el momento menos apropiado para los intereses del combinado onubense.

Lo cierto es que los astigitanos merecieron el triunfo porque mostraron más interés en lograr la victoria. El primer tiempo fue muy igualado, aunque el San Roque fue el primero en generar sensación de peligro. Un par de acciones de Higor Rocha a punto estuvieron de romper el empate inicial en el marcador, pero el choque continuó con el empate inicial a pesar de los sustos que se llevaron los locales, por lo que los sevillanos dieron un paso adelante en el ecuador del primer acto. El ariete del Écija Bubu avisó llegando a la media hora al plantarse mano a mano ante Miguel, marrando la ocasión más clara del choque hasta ese momento.

La mala suerte se cebó con el San Roque, que, justo antes del descanso, vio como Camacho tenía que ser sustituido. Un minuto después de la salida de la brújula aurinegra llegó el único gol del encuentro. Bubu se desquitó de su error con una gran jugada individual que servía para poner en franquicia a los astigitanos en el marcador. No habría tiempo para más y ambos equipos embocaron el túnel de vestuarios.

Un gol de Bubu, justo antes del descanso, condena a los leperos a una nueva derrota

Tras el asueto los locales siguieron con la dinámica con la que terminó el primer acto, gozando de numerosas ocasiones para poner más tierra de por medio y dejar el choque visto para sentencia, pero ni Bubu, ni Miki ni Chulu convirtieron las oportunidades que tuvieron, lo que mantuvo al San Roque vivo en el choque. De hecho, los aurinegros volvieron a rondar el gol por mediación de Higor Rocha, pero la intentona del atacante del cuadro lepero se encontró esta vez con el larguero. Corría el minuto 75 y la ocasión aurinegra no hizo más que congelar el encuentro. El Écija decidió nadar y guardar la ropa, mientras que el San Roque entendió que la suerte no estaba de su lado y no hizo más que lamentar su infortunio. Así se fue acabando el choque hasta llegar a un final que condena al San Roque a seguir sufriendo.

A la espera de lo que ocurra en el día de hoy, el San Roque ve el descenso a un paso y encima el Écija ha logrado rebasar por un punto a los leperos, llevándose el goal average particular también el combinado sevillano.

Ficha técnica:

Écija Balompié: Fernando; Mora, Castilla, Cote, Manu, Iván, Bubu, Yepes (Chivo, 63’), Miki (Chanfreut, 83’), Chuli (Carlos Fraile, 72’) y Davilu.

San Roque: Miguel; FranLepe, Siles, Lucas, Rodrigo (Manu Contreras, 58’), Manu Fidalgo, Pera (Kike, 62’), Nico, Higor Rocha, Camacho (Toscanini, 42’) y Miguelito.

Gol: 1-0 (43’) Bubu.

Árbitro: Zapata García. Amonestó a los locales Iván, Davilu y Chivo y a los visitantes Manu Fidalgo, Toscanini y Lucas.

Incidencias: Municipal de San Pablo, buena entrada. Más de 500 espectadores. Jornada 37 del Grupo X de Tercera División.