Desolación en Ayamonte tras quedarse de nuevo fuera del ascenso

Desolación en Ayamonte a consecuencia del infortunio que se produjo el domingo con la eliminación del equipo rojillo a manos del Bollullos en la primera eliminatoria de ascenso a la División de Honor (1-0 en la ida, 1-1 en la vuelta).

En la vida es sumamente importante la suerte, que muchas veces es esquiva con el que se lo merece, y en este caso le pasó el equipo ayamontino, sin restarle un ápice al trabajo que realizaron los bollulleros, que se fajaron en aguantar las innumerables de acometidas del Ayamonte en busca de un gol que les diese la clasificación.

Hacía muchos años que las gradas del Blas Infante no registraban un lleno tan apoteósico, la inmensa mayoría con aficionados de casa, además de unas cien personas venidas desde el Condado. Todos se quedaron de piedra, y eso que esperaban la remontada a base de cantar ese cántico de moda ahora ‘Sí se puede, sí se puede’ durante los últimos diez minutos, sin que la pelotita quisiera entrar, muchas veces atrapadas por el cancerbero visitante, que tan solo tuvo un fallo en los 180 minutos de ambos encuentros.

Tanto el entrenador del Ayamonte, Juan Palma, como el presidente, Antonio Gómez, estaban desolados y no comprendían lo que había pasado. “Es inaudito que con una posesión de más del 75% a nuestro favor tan solo hayamos metido un gol y éste haya sido por fallo del portero”.

Respecto a cómo había quedado el vestuario tras la eliminación, comentaron que “era un funeral. Nadie lo comprendía. No había palabras, y sí muchas lágrimas, entre ellas las nuestras. Teníamos mucha ilusión en ésta temporada. Habíamos sido campeón de la categoría, y al menos pensábamos que nos la íbamos a jugar con el Aroche, pero el fútbol es así, y tan solo felicitamos al Bollullos por su proeza y desearles a ambos, bollulleros y arucitanos, dos buenas tardes de fútbol, y que Dios reparta suerte”.

Tuvieron palabras de elogio hacia los espectadores: “Nunca habíamos visto a nuestros aficionados de esta forma y con esta ilusión. Los prolegómenos habían sido exquisitos: entrega de la copa de la Federación Onubense de Fútbol por haber conquistado el primer puesto, y en segundo lugar por hacer el saque de honor unos de los grandes presidentes que ha tenido nuestro equipo, Juan Manuel Franco Fernández, junto a su mujer, a sus hijos (tres de ellos habiendo militados en nuestro club), a sus nietos y a los muchos directivos que con él habían luchado por el equipo de la Puerta de España. Por eso nos duele tanto ésta pérdida, por la afición, por los jugadores, por el cuadro técnico y por mis directivos que son los mejores del mundo”, comenta el presidente de la entidad, Antonio Gómez Ortega.

Respecto al futuro, el técnico Juan Palma asegura que “ahora tendremos que tranquilizarnos todos. Sí puedo decir sin miedo a equivocarme, que en 27 años que llevo no he visto un presidente y una junta directiva de la categoría personal de ésta del Ayamonte. El futuro está por ver aún. No hemos hablado de esto en ni ningún momento, yo tan solo reitero que aquí en Ayamonte me he encontrado como en mi propia casa”.

Por último, el presidente recordó a tres jugadores que no han podido estar casi desde la segunda vuelta por distintos motivos: “Dani Gómez, nuestro principal artillero; Marcos, con dolores en su espalda y que ha tenido que ser operado de dos hernias discales; y Lucho por motivos en los que ahora no vamos a entrar. Tres pilares importantísimos de nuestro equipo. Esta desolación que nos ha ocurrido ahora no se nos olvidará fácilmente. Tan solo pido a Dios que no se repita, y que entre todos, Federación y equipos que militan en Primera Andaluza, podamos encontrar la verdadera solución”.