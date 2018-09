Debut amargo para el Sporting

Un marcador que no hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego el 3-1 en San Sebastián de los Reyes del Sporting Puerto de Huelva ante el Madrid C.F.F. El equipo onubense cayó derrotado en un encuentro donde un par de errores al final del primer tiempo y al inicio del segundo tiempo desnivelaron la balanza a favor de las locales. El encuentro comenzó con un acercamiento sportinguista con un balón al área a la local Mellado que salvaron entre Sara Serrat y Elena Pavel. Pero en el minuto dos ya se vieron las intenciones del equipo de Antonio Toledo, que replicó al primer ataque con un disparo de Alicia que se le fue alto, como también se le fue otro tiro a la lateral Sandra Bernal (8').

El Sporting Puerto de Huelva siguió buscando la portería contraria. Primero fue con un buen centro de Vera Diatel al área de meta, donde no llegó a cabecear Alicia el esférico por escasos centímetros, y luego con un disparo desde fuera del área de una muy activa Flor Bonsegundo que se fue fuera. La argentina reclamó saque de esquina sin éxito al haber desviado la pelota una jugadora rival. Tampoco vio puerta ni un disparo de Yulia Kornievets que se fue alto en el minuto 24 ni otro tiro lejano desviado de Flor Bonse (26').

El cuadro onubense disputará la segunda jornada de Liga en casa ante el Athletic Club

Laura del Río protagonizó en el último tramo del primer tiempo dos ocasiones, la primera un cabezazo al remate de una falta que detuvo Sara Serrat (31') y la segunda un disparo desviado tras recibir de Laurita el balón (38'). Solo dos minutos después Mellado haría el 1-0, al cazar un rechace muerto cerca de la frontal del área y enviar el balón al fondo de la red. A pesar de que quedaba poco tiempo para el descanso el Sporting Puerto de Huelva intentó buscar la igualada con dos tiros de Flor Bonsegundo, el primero de ellos detenido por Paola tras luchar la mediapunta sportinguista para recuperar la pelota antes de que saliera por la banda (41') y el segundo un disparo fuera (43').

El guion de la segunda mitad pasaba por lograr el empate e intentar darle la vuelta al marcador. Pero nada más comenzar la segunda mitad otro error defensivo dio lugar a un balón que Alexandra se encargó de enviar al fondo de la red en el área. Afortundamente el Sporting reaccionó y Yulia Kornievets recortó distancias solo dos minutos después en la frontal tras recibir el balón de Alicia y batir a Paola. Con el 1-2 volvía a estar el partido casi como al descanso, y siguió así después de que Sara Serrat evitara con una gran mano a córner que un disparo de Estela subiera al marcador (57'). Alicia buscó el 2-2 un par de minutos después con un disparo desde el costado derecho del área según el ataque onubense pero se le fue el balón alto.

Laura del Río volvió a aparecer en el minuto 62 con un disparo que despejó a saque de esquina Sara Serrat, mientras que en el Sporting, que había movido el banquillo para dar entrada a Paloma López y Mônica Bitencourt, las dos jugadoras de refrescos protagonizaron una jugada que estuvo cerca de ser una buena oportunidad pero el pase de la chilena a la brasileña al corazón del área se le fue demasiado largo. Sandra Bernal volvió a sumarse al ataque en el minuto 65 con un disparo desde fuera del área que se le fue alto. También disparó, aunque rechazó esta vez la pelota Paola, la argentina Flor Bonse.

El guion del partido pudo cambiar en el ecuador del primer tiempo. Ainoa zancadilleó por detrás a Mônica Bitencourt siendo la última defensora cuando la brasileña estaba a un paso de entrar en el área. Era una jugada de manual que la colegiada Beatriz Cuesta Arribas no señaló y que pudo haber significado un punto de inflexión en el partido ya que una expulsión habría condicionado el encuentro. De todas formas, el Sporting Puerto de Huelva no se vino abajo y siguió intentándolo, pero a veces por la falta de precisión en el último pase y otras veces por la defensa contraria no logró el empate. Ejemplo ello fue un disparo de Flor Bonse que sacó Carol bajo palos en el minuto 70, pero más claro fue un buen cabezazo de Patri Ojeda, aunque blando, al rematar una falta colgada al área que sacó Paola de la escuadra para evitar el empate (72'). Un minuto más tarde fue Bárbara Santibáñez la que se sacó un disparo en el área que también se encontró con la zaga rival.

Laura del Río volvió a crear peligro en el minuto 77 con una jugada individual en la que acabó plantándose en el área, pero entre Castelló y Cinta Rodríguez le robaron la pelota para evitar el 3-1, que llegó solo un minuto más tarde después de que Laura Fernández recortara en el área a Cinta Rodríguez y batiera a Sara Serrat ajustando el balón al palo. Con ese tanto el marcador se puso ya definitivamente en contra, y el Sporting Puerto de Huelva solo pudo seguir luchando hasta el pitido final sin éxito ni siquiera para recortar distancias en el electrónico.

Ahora el Sporting Puerto de Huelva deberá afrontar una nueva semana de trabajo para pulir los errores cometidos y preparar el encuentro de la segunda jornada de la Liga Iberdrola, que enfrentará al conjunto onubense el domingo 16 de septiembre a partir de las 12:00 al Athletic Club en los campos federativos de La Orden.