Cruel derrota en el descuento de un San Roque con nueve

Cruel derrota. El San Roque nadó para ahogarse en la orilla y de forma injusta. El cuadro aurinegro cayó por 1-0 en su visita a La Arboleja frente al Yeclano con un gol en el minuto 94. Los aurinegros han empatado a cero un encuentro casi perfecto en defensa, que terminaron jugando con nueve futbolistas por las expulsiones de Fran López a la media hora con roja directa y de Becken en el 65 por dos amarillas. Los de Juanma Pavón se mostraron seguros y plantaron cara a su rival, pero no pudieron evitar la diana de Titi en un balón colgado.

El San Roque de Lepe saltó al verde de La Arboleja con las ideas claras. Los de Juanma Pavón se adaptaron pronto a un terreno de juego de reducidas dimensiones y no tardaron en meter el miedo en el cuerpo al cuadro azulgrana. Antonio López mandó dentro un saque de esquina, pero el colegiado anuló la diana por fuera de juego. Y, minutos después, Jacobo se marcó un jugadón por la banda izquierda. Ganó la línea de fondo, se adentró en el área y se sacó un gran disparo a la escuadra que obligó a emplearse a fondo a Sergio Díaz.

El cuadro lepero no pasaba apuros y controlaba a un adversario al que le costaba generar, pero no hacía daño en ataque. Buscaba a Mizzian con balones largos que al delantero le costaba controlar. Un lanzamiento lejano de Kevin Bautista lo atajó en dos tiempos el cancerbero de la escuadra murciana. Luego, la opción más clara de los locales en el 21. Iniesta, completamente solo en el segundo palo, no pudo rematar un centro-chut de Víctor Olmedo porque el balón iba demasiado fuerte.

Los aurinegros mantenían el tipo y tras un saque de esquina en el que Antonio López acabó lesionado tras un despeje de puños del portero, Fran López vio la roja directa. En una carrera con un rival para evitar la contra le puso la mano por delante a Pedrosa en un intento de ganarle la posición y el árbitro le mandó a la ducha.

Con diez y mucho tiempo por delante, el San Roque se agarró al terreno de juego y se hizo más fuerte aún ante un Yeclano que se topó con Gato Romero descomunal en la prolongación. El meta del cuadro lepero tuvo que realizar un doble paradón tras un fallo de Antonio López. Desvió un gran tiro de Juanje y luego un remate de Iniesta, que recogió el rechace, casi en la misma línea.

A Juanma Pavón le gustó el trabajo de sus jugadores en el primer acto y no realizó cambios en el descanso, aunque su equipo dio un pequeño paso atrás para contener el ímpetu con el que los murcianos volvieron tras el paso por vestuarios. Rueda evitó un remate peligroso de Silvente.

El crono avanzaba y favorecía a los leperos frente a un Yeclano que no se sentía nada cómodo, no tenía ideas y no conseguía hilvanar jugadas de peligro. Pero todo se puso mucho más cuesta arriba cuando Pablo Becken no controló sus pulsaciones y vio la segunda amarilla. El San Roque se quedaba con nueve. Juanma reaccionó rápido, retiró a Jacobo y colocó a Diaby como central para mantener la línea de tres.

Los aurinegros apretaron los dientes, no se descompusieron y, pese a la inferioridad, se lo ponían cada vez más complicado a un cuadro azulgrana totalmente descentrado porque no era capaz de marcar. El otro fútbol hizo acto de aparición y los locales echaban el resto más con corazón que con cabeza. El San Roque seguía seguro, pero el fútbol iba a ser cruel con los leperos. En el 94, un balón colgado al área lo mandó dentro Titi de cabeza tras un centro de Pedrosa. Increíble, pero cierto. Luego, doce minutos de descuento y decepción mayúscula.