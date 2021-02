El MVP Fede Ristori lidera la exhibición del Huelva Comercio en Extremadura (56-101)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) puso fin a su racha de dos derrotas consecutivas y logró un convincente triunfo en su visita al Torta del Casar Extremadura (56-101). El conjunto de Gabriel Carrasco se mantiene en la lucha por las dos primeras plazas (ahora es tercero) con un balance de 11 partidos ganados y 2 perdidos.

El Huelva Comercio necesitaba un triunfo para alejar las dudas tras los últimos malos resultados y sale reforzado de tierras extremeñas, por la victoria y sobre todo por la forma de conseguirla.

El conjunto onubense estuvo liderado por Fede Ristori, que ofreció su mejor versión para anotar 24 puntos en 26 minutos con 10/14 en tiros de dos, 1/1 en triples y 1/1 desde la personal, además de capturar 9 rebotes, repartir 5 asistencias, 5 robos y 4 pérdidas para una valoración total de 39 que le hacen ser el jugador más valioso de la jornada (MVP).

Ristori estuvo bien escoltado por Koibe, también inspirado en ataque, con 29 puntos en 28 minutos, rozando la perfección con 4/4 de dos, 6/9 en triples y3/4 desde la personal, junto a 3 rebotes.

El encuentro no tuvo historia; los onubenses, conscientes de lo mucho que se jugaban y que ya no tienen más margen de error, apretaron desde el principio y desarbolaron por completo a un rival que no encontraba la fórmula para parar el vendaval que se le venía encima.

Al descanso el choque ya estaba sentenciado (28-55), y en la reanudación el Huelva Comercio siguió pisando el acelerador para acabar con su victoria más abultada en lo que llevamos de temporada, y siendo la primera vez que alcanza los 100 puntos.

La superioridad onubense fue total en todos los apartados; en rebotes, 23 por 35 (9 de Ristori y 8 de Scheltze), así como en el balance entre robos y pérdidas, con 8/25 para los extremeños y 19/17 para los onubenses.

Debutó Adrián Camino, con 3 puntos en 17 minutos, anotando el único tiro que lanzó a canasta (un triple); y destacar también el excelente porcentaje del Huelva Comercio en una faceta en la que no se suele prodigar mucho, los lanzamientos triples, con 12/17.

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN