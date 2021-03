El Huelva Comercio supera con más apuros de los previstos al Real Betis (85-74)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) cumplió el 'trámite' y tal como estaba previsto impuso la lógica y no se dejó sorprender por el Real Betis, aunque el marcador final de 85-74 no refleja la dura resistencia que opuso el conjunto verdiblanco, que plantó más batalla de la esperada.

El partido era uno de esos en los que hay poco que ganar y mucho que perder; los onubenses no se podían permitir un tropiezo y lograron el objetivo de prolongar su buen momento, aunque tuvieron que ponerse el mono de trabajo, ya que no tuvieron la inspiración ofensiva de sus tres últimos compromisos, cuando habían pasado de los 100 puntos.

El choque no empezó bien para los locales, que fueron la mayor parte del tiempo a remolque en el marcador (36-41 al descanso); los onubenses no encontraban a sus referencias y la defensa verdiblanca complicaba mucho los ataques. El paso por los vestuarios le sentó bien al Huelva Comercio, que se aplicó en defensa y logró darle la vuelta a la situación para entrar en los 10 minutos finales con ventaja en el electrónico (60-53). En el último cuarto el Huelva Comercio impuso su veteranía para no dejar escapar un triunfo que le permite ver el futuro con optimismo.

Destacaron Ristori (19 puntos, García Quilez (18) y Schelzte (14 y 13 rebotes).

Con este triunfo el conjunto de Gabriel Carrasco se mantiene en la zona noble de la clasificación y sigue dependiendo de si mismo para obtener una de las dos primeras plazas que dan derecho a jugar por el ascenso.

Al falta de tres jornadas para el final (cuatro para el Huelva Comercio, que tiene aún un partido pendiente con el Cimbis que se jugará el miércoles 31 de este mes, a las 19:00 en el Andrés Estrada) se mantiene tercero con 14 partidos ganados y 2 perdidos, muy cerca del Sagrado Corazón Cáceres (15-3) con el que se enfrenta en la última jornada.

El Huelva Comercio volverá a jugar el sábado 27, cuando visita al CB San Fernando a partir de las 18:30.

