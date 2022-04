Ayamonte - UP Viso (3-0): Sigue el ritmo triunfal de la temporada

Desde el pitido inicial los jugadores ayamontinos de Alejandro Ceballos acorralaron en el área al conjunto sevillano UP Viso, ayudado por el fuerte viento de levante que en los primeros 45 minutos iba a favor de los de casa.

Fruto de ese dominio, se produjo la primera ocasión para adelantarse los rojillos en el marcador. Y es que en el minuto 15, se señaló penalti a una entrada dura a Álvaro. Lo tiró Bruno pero el cancerbero Álex despejó fuera. Este error no fue óbice para bajar la furia ayamontina. En una de las jugadas de Fernandes por banda, el delantero del Viso, Barajas, vio cartulina roja por entrada peligrosa, cuando no todavía no se había llegado a la media hora en el tiempo de juego. Sin con once jugadores los sevillanos no eran capaces de aguantar las acometidas onubenses, con diez, figúrense ustedes. Pocos minutos después, como consecuencia de un mal despeje sevillano, Cueto tiró a la escuadra logrando batir por primera vez el portal de Álex.

Cuatro minutos después, Fabinho remató un córner botado por Bruno pero se fue fuera por poco. Hasta que Bruno, en el 37’ puso el segundo en el marcador de saque de esquina directo.

El cuadro de Alejandro Ceballos continuó igual en el segundo tiempo, aunque le costó más llegar al área visitante. Casi todo el juego se desarrolló en el centro del campo donde tanto Cueto como Bruno abortaban los avances sevillanos. Y en el 65’ llegó el definitivo 3-0 logrado por Pedro Chacón después de regatear al cancerbero visitante y engañar a dos defensores que cubrían la puerta.

Tan solo en una ocasión el Viso llegó con peligro ante el área chica local, quedándose solos dos jugadores visitantes a los cuales Dani Martín consiguió quitar el balón. Con el recita de cambios, el juego bajó muchos enteros, hasta que en el minuto 90, la colegiada Trujillano Gallardo pitó el final de un partido en el que el Ayamonte dominó de principio a fin a su oponente.

Ficha técnica

Ayamonte: Dani Martín, José Rodríguez, Silgado, David Rodríguez, Pedro Chacón, Francisco, Fabio, Álvaro Álvarez, Fernandes, Emilio Delgado y Diego Cueto. También jugaron: Pedro Varona, Juan Manuel Gómez, Yuse, Javier Vaz, Iván Olivares y Zamorano.

U.P.Viso: Barrera, Pablo Márquez, Luis Holgado, Jaime Domínguez, Isidro Barrera, Pablo Molero, Miguel, Manuel Salvat, Alberto Sánchez, Javier Lozano y Nelson. También jugaron: Antonio González, Juan Jesús Ruiz, David Benítez, Yassine y Figueroa.

Goles: 1-0 (31') Diego Cueto. 2-0 (37') Fernandes. 3-0 (65') Pedro Chacón.

Árbitro: Lorena del Mar Trujillano. Amonestó al local Fernades y al visitante Pablo Márquez. Expulsó al visitante Alberto Sánchez en el 29'.

