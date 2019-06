Cristian Agüero deja el Pinzón para coger las riendas del Almonte

"Ha sido una decisión muy difícil". Esas han sido las palabras de Cristian Agüero, el nuevo entrenador del Almonte, tras tomar la decisión de no continuar al frente del Pinzón la próxima temporada. El equipo palermo vuelve a Primera División Andaluza tras descender la pasada campaña, y a todo esto se le suma la gran incertidumbre en la directiva del equipo de Palos de la que no se sabe nada, no hay presidente ni un buen equipo que lo acompañe, no hay entrenador y mucho menos plantilla.

La incertidumbre de no saber qué va a ocurrir a pocas semanas del inicio de pretemporada ha obligado a Agüero a buscar un nuevo destino en el que poder refugiarse y continuar o iniciar un proyecto competitivo para estar arriba. El técnico argentino, según ha podido conocer este diario, se ha mostrado en todo momento a favor de continuar con el equipo que le daba la oportunidad de entrenar en División de Honor el pasado mes de noviembre, estando muy cómodo por las facilidades e instalaciones deportivas municipales que le permitían hacer su trabajo más fácil.

Agüero estará al mando del Almonte, que al igual que el Pinzón competirá la próxima campaña en Primera Andaluza. Además, Agüero tocará tierras almonteñas acompañado de quien ha sido su segundo durante estos últimos meses en el Pinzón, Javier Delgado. Una apuesta del Almonte por dos técnicos que se encontraban en la búsqueda de un proyecto serio y aspirante al ascenso que deja dos caras bien diferentes. La parte positiva, el refuerzo tan importante que supone para la entidad almonteña. La parte negativa, la preocupación que supone para el Pinzón tener un calendario que le muestre los días para volver al ruedo, y que no tenga planificada deportivamente una temporada que se presenta muy negra.