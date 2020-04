La Copa del Rey de Tenis quiere recuperar su esplendor y volver al formato exhibición

El Real Club Recreativo de Tenis de Huelva desea revitalizar la Copa del Rey y recuperar el esplendor que tuvo no hace mucho, apostando de nuevo por el formato de exhibición con tenistas de gran atractivo para el aficionado. No descarta celebrar también este año el Torneo Future con jóvenes promesas, aunque es complicado.

Federico Sánchez de la Campa ha aterrizado con fuerza como presidente del Recreativo de Tenis. Las elecciones en el club se celebraron en noviembre y lleva casi tres meses al frente. “Yo ya había estado en la directiva entre 2000 y 2008 llevando la parte económica del club; fueron unos años muy bonitos pero las etapas pasan en la vida y había descartado la posibilidad de volver. No obstante, las circunstancias llevaron a Jesús Jiménez (anterior presidente) a tener que dejar el cargo y varios socios me animaron y me lancé, porque no sé decir que no”, asegura.

Federico Sánchez afronta varios retos en este mandato: “Como cualquier club, tenemos problemas económicos y uno de los objetivos en 2-3 años es incrementar la masa social un 40-50%, lo que nos daría un equilibrio financiero razonable. Otro objetivo, que no tiene fecha concreta, es el traslado al futuro nuevo club en los terrenos del Ensanche que nos ha adjudicado el Ayuntamiento, es un proyecto no inmediato pero tampoco a muy largo plazo; ya ha habido pequeños movimientos en ese sentido; y un tercer reto es revitalizar el club a nivel social, porque en lo deportivo ya lo está con una escuela que funciona muy bien, con más de 200 alumnos”. “En definitiva, se trata de sacar al club de cierta atonía, provocada en parte por la crisis de 2010 en adelante, y recuperar la vitalidad social”, añade Federico Sánchez de la Campa.

Recientemente se ha conocido el aplazamiento del Torneo Future que debía celebrarse a partir del 8 de junio en las instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis, manteniendo el formato de jóvenes promesas por el que se apostó desde 2016. “La ATP y la Federación Internacional, que gestiona estos torneos Future, nos ha comunicado que no se va a celebrar ningún evento como mínimo hasta el 13 de junio; en principio era hasta el día 7 y el nuestro podía haber sido el primer torneo tras el parón, pero no será así”. “Hemos hablado para ver cuándo lo podemos celebrar, pero será complicado, porque se han suspendido muchos torneos que se querrán recuperar y el calendario en el segundo semestre del año va a estar saturado”.

No obstante, si una puerta se cierra se abre otra, y de un enorme atractivo. “Lo que sí tenemos en mente y nos estamos planteando es celebrar la Copa del Rey, tenemos muy claro que hay que jugarla, puede ser en agosto, septiembre, octubre… todo va a depender de la deriva que tome esta situación de crisis. Volveríamos al formato que teníamos hasta hace cuatro años, un torneo de exhibición con jugadores de sobras conocidos por los aficionados. Estamos contactando con jugadores para ver qué podemos hacer. Recibimos un cariñoso comunicado de Álex Corretja animándonos y apuntando una idea bonita, que es acoger un torneo de sénior (jugadores retirados hace poco) como Carlos Moyá, el propio Corretja, Albert Costa; son jugadores que siguen jugando muy buen tenis, están en una forma impresionante y la Copa recuperaría su atractivo y con ello el interés del público”.

Los jugadores tienen una gran predisposición por venir a Huelva y eso ayuda mucho"

Lo ideal sería compaginar el Torneo Future y la Copa del Rey en distintas fecha, pero es muy complejo. “Nos gustaría simultanear ambos pero habría que valorar los costes. No descartamos el Future, pero francamente es difícil; lo juegan tenistas amateur y los torneos se organizan para que los jugadores estén en una zona del mundo durante un tiempo y disputar dos o tres torneos cercanos, para evitar costes y ahorrar en transporte, dietas… porque si hay una fecha libre, pero están por ejemplo jugando en Estados Unidos, no van a venir a Huelva”.

El máximo mandatario del Recreativo de Tenis tiene claro que “la Copa se jugará. Contratar a cuatro jugadores de ese nivel no es fácil, y encima el calendario está apretado, pero buscaremos fórmulas. Aquí han venido jugadores incluso cuando se jugaba al mismo tiempo Wimbledon, y los tenistas tienen una gran predisposición por venir aquí y eso ayuda mucho. Habrá que hacer filigranas, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir”.

Descarta por completo que la Copa se juegue a puerta cerrada, ya que no tendría sentido, y reconoce que recuperar el viejo formato trayendo a 'viejas glorias' “subiría el presupuesto respecto a lo que cuesta organizar el Future; habría que negociar con los jugadores, ya que cada uno tiene un caché, pero estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, no queremos dejar a Huelva sin el torneo. En los ocho años que estuve antes en el club (de 2000 a 2008) teníamos un presupuesto muchísimo más alto del actual, pero es lo que toca este año. Hasta ahora hemos tenido bastante apoyo de las instituciones y confío en que nos sigan apoyando”.

El club mantiene su idea de rendir un homenaje a Emilio Sánchez Vicario, un jugador clave

El año pasado el Recreativo de Tenis intentó llevar a cabo un homenaje a Emilio Sánchez Vicario, el jugador que más veces ha ganado el torneo (6); no se pudo hacer, pero… “ya contactamos con él y la idea sigue en pie, y se le hará en la Copa del Rey, sea en el formato que sea. Se merece ese reconocimiento porque ha sido una figura clave, él lanzó el torneo y le dio la dimensión que tiene; a partir de él llegaron los mejores como Rafa Nadal, Carlos Moyá, Sergi Bruguera… Sólo faltó Juan Carlos Ferrero, que estuvo dos años contratado, y uno se cayó el día antes del torneo por una lesión y lo sustituyó Bruguera”.

La lista de candidatos para este nuevo formato “es muy amplia; tengo un gran equipo detrás trabajando y se barajan muchos nombres, no sólo nacionales; no se le cierra la puerta a nadie. La clave es encontrar las fechas, quizás septiembre u octubre sean los meses más indicados, pero ahora estamos en una primera fase. El Future ya viene organizado, pero si queremos recuperar el torneo de exhibición hay que montarlo prácticamente desde cero”.