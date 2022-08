Víctor Pérez renueva con el Ciudad de Huelva

El escolta Víctor Pérez (Sevilla, 12-04-1982) seguirá un año más en el Ciudad de Huelva. El sevillano fue, la temporada pasada, el máximo anotador del conjunto onubense con una media, en la liga regular, de 13 puntos (50% en tiros de dos, 34% en tiros de tres y 83% en tiros libres). Además, fue el jugador que más minutos disputó (casi 27) de la plantilla.

De esta manera, Víctor cumplirá su tercera temporada a las órdenes de Pedro Vadillo y asegura que desde que llegó al club se siente como en casa: “estoy muy contento por seguir defendiendo una temporada más la camiseta del Ciudad de Huelva. Desde que llegué hace dos temporadas me he sentido muy a gusto y he recibido todo el cariño, tanto de los compañeros, como del club y de la afición. Seguiremos luchando en cada entrenamiento y en cada partido por devolver a Huelva el baloncesto que se merece. Espero que a la tercera sea la vencida. Quiero también agradecer tanto a la dirección deportiva como al cuerpo técnico que hayan confiado en mí una temporada más”.

Es la séptima renovación del equipo tras Fran Cárdenas, Javier Montaner, Raúl Postigo, Pape Sow, Juanma Cebolla y Sebas, a los que hay que sumar los fichajes de Fede Ristori, Álvaro García-Quílez y Chemari Morales.

Su entrenador, Pedro Vadillo, reconoce que la continuidad de Víctor Pérez es mucho más que la de un jugador, por el trabajo que hace en la pista: “renovar a Víctor es renovar a otro de nuestros jugadores importantes en estas dos temporadas que competimos en la Liga EBA. Nos seguirá aportando su talento en ataque y su tiro de larga distancia, así como su trabajo en defensa, capaz de defender a los mejores jugadores de los equipos a los que nos enfrentamos. A todo esto, le sumamos la ambición y la ilusión que le transmite al resto de compañeros. Tanto el cuerpo técnico como sus compañeros nos sentimos afortunados de poder contar con él una temporada más”.

Víctor Pérez lleva toda una vida dedicada al baloncesto. Tras formarse en la cantera del Caja San Fernando (ahora Betis) ha pasado por Gandía (LEB2), Calpe (LEB2), Jerez de la Frontera (LEB Bronce + LEB Plata), Tíjola (LEB Plata), Pamplona (LEB Oro) y Oviedo (LEB Oro), donde jugó las últimas ocho temporadas (desde la 2012 a la 2020) antes de llegar al Ciudad de Huelva.