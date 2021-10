El Ciudad de Huelva tira de defensa para ganar al Dos Hermanas y continuar invicto (71-58)

El Ciudad de Huelva venció a un incómodo rival como el Dos Hermanas (71-58) y sumó su cuarto triunfo en cuatro partidos. El conjunto de Pedro Vadillo venía de superar a Cimbis, Torta del Casar Extremadura y Gymnástica Portuense y mantiene su brillante trayectoria. Una semana más contó con las bajas de Fran Cárdenas y Chukuka Emili, y tampoco pudo recuperar a Juanma Cebolla, que el pasado fin de semana se tuvo que retirar en el primer cuarto debido a un golpe y no volvió a jugar. El acierto en ataque y sobre todo la intensidad defensiva fueron claves para doblegar la resistencia de un conjunto hispalense que se apagó en el último cuarto.

El partido comenzó con las defensas imponiéndose sobre los ataques; a ambos conjuntos les costaba encontrar posiciones cómodas de tiro y todo trascurría en medio de la igualdad hasta que los triples de Víctor Pérez (3) y Montaner abren la primera brecha de consideración (21-10) tras unos excelentes minutos de los locales tanto en ataque como en defensa, finalizando los primeros 10 minutos con un mate de Eighme (23-15).

En el segundo cuarto las defensas subieron un punto su intensidad, en el límite de lo permitido, costaba jugar en estático y Eighme toma el relevo ofensivo de Víctor Pérez para seguir manteniendo al conjunto de Pedro Vadillo con una cómoda renta (28-19).

El juego pierde calidad durante unos minutos y el marcador apenas se mueve, pero el apagón ofensivo del CB Huelva lo aprovecha el Dos Hermanas para acercarse (30-24), obligando a Vadillo a pedir tiempo muerto para cambiar la dinámica. Al intermedio se llega con 33-26 y el choque muy abierto. Víctor Pérez (11 puntos) y Sow (7) lideran a los locales, efectivos en el triple (5/11).

Tras el descanso parece que se mantiene la igualdad, pero muy lentamente los visitantes van limando la diferencia (38-35). El CB Huelva no está a gusto, no puede desplegar su juego habitual, pero dos buenas defensas y un poco de acierto en ataque (con la guinda de otro mate de Eighme) le permiten respirar con tranquilidad (46-37); pero el acelerón fue un espejismo y los sevillanos no dan su brazo a torcer (48-45). Al final del tercer cuarto se llega con 52-47 y una igualdad tremenda, salvo en los tiros libres, con 8/12 para los locales y 16/23 para los visitantes.

El inicio del último cuarto está marcado por las imprecisiones; cada canasta cuesta sudor y mucho esfuerzo (parcial de 3-0 en cuatro minutos, con tres tiros libres, 55-47). A una gran defensa del Dos Hermanas le opone el CB Huelva otra mejor y el paso de los minutos juega a favor de los onubenses.

Un contragolpe culminado por Sow pone el 59-51 en un choque muy trabajo, espeso y también intenso, y a continuación un triple de Víctor Pérez vale medio partido (62-51); los hispalenses acusan el golpe y no saben cómo superar la defensa local, viendo impotentes cómo pasan los minutos y el CB Huelva no da síntomas de flaqueza.

Ya el trabajo estaba hecho y no era cuestión de regalar una victoria que tanto había costado; el CB Huelva tuvo la cabeza fría y supo dosificar la renta y medir los tiempos para asegurarse su cuarta victoria en cuatro partidos y seguir en lo alto.

La próxima jornada el conjunto onubense visita al Real Betis el domingo 31 a las 12:45.

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN