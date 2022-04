Miriam Gómez y Said El Bouchikhi, los mejores en la carrera popular Doñana Ecologica

Los atletas Miriam Gómez Barrera y Said El Bouchikhi se proclaman vencedores de la XV Carrera Popular Doñana Ecológica, organizada por el ayuntamiento de Almonte y Ecovalia; la prueba urbana se celebró el domingo, día 3, finalizando las carreras 431 atletas.

El marroquí Said El Bouchikhi (Atletic Sport Marchena), ganó con autoridad realizando un tiempo de 29.32 en los 10.000 metros de distancia, escoltado en puestos de honor por los 30.15 del júnior Teo Aijón Proi (C.D. Maxoathlón Fuerteventura), y en 30.45 el veterano C marroquí afincado en Corrales Alí El Fghir Jiaf, que en la anterior edición del 2019 ocupó el segundo cajón del podio.

En femenina, la sanjuanera Miriam Gómez Barrera (Atletismo Curtius) completó la distancia de 5.000 metros en 18.53 mejorando el tercer cajón que ocupó la última edición, acompañada en podios por los 19.07 de la promesa Paula Rodríguez Rodríguez (Trops-Cueva de Nerja), y en 19.37 por la júnior Irene Miranda Ramos (Atletismo Arcoiris).

Por categorías los podios se formaron en pitufo por Pepe Pérez (E.A. Palos), Diego Ramírez Borrego y Andrés Almeida Pérez (Curtius); y en femenina Nadia Rodríguez Cart (Pilasmures), Carmen Reyes Pérez (ED Almonte) y Cayetana Sánchez Bardo. En sub 8 prebenjamín Alberto Macías León (Onubense de Atletismo), Pablo Ramos Ramírez y Leandro Vega Toscano (Arcoiris); y Marina Acevedo Martín (ED Almonte), Yanira Domínguez Romero (El Lince-Bonares) y Ariadna Montejo Marcos (Onubense de Atletismo).

En sub 10 benjamín David Quintero Romero (Curtius), Ioan Denis Stefan Dragan y Julio del Toro Martín; y Olaya Ortega Valle (Curtius), Elena Delgado Moreno (Ciudad de Lepe) y Katia Rufino Almenta (Atletismo Bollullos). En sub 12 alevín Quique Periáñez Bejerano, Damián Pevidad Lora (Curtius) y Álvaro Larios Maraver (El Lince-Bonares); y Claudia Ruiz Cortés (Curtius), Paula Sánchez Palacios (Arcoiris) y Kamila Boutaleb (EA Palos). En sub 14 infantil Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Curtius), Pablo Mejías Cruz (Curtius) y Robert Mihai Stoica (Bollullos); y Basma Lahbabi El Harti (Bollullos), Gabriela Rodríguez Toscano (Ciudad de Lepe) y Lucía Custodio Franco (Ciudad de Lepe).

En sub 16 cadete Pablo Pavón Ceballos (Curtius), Dylan Domínguez Silva (Arcoiris) y Carlos Maján Nieto (Curtius); y Elena Barragán García (Bollullos), Fátima Fernández Franco (Curtius) y Miruna Grima Stoica (Bollullos). En sub 18 juvenil Óscar Pérez García (Maxoathlón Fuerteventura), Diarra Kiaredia (EA Palos) y Carlos Maraver Román (Trops-Cueva de Nerja); y Marta Ferrer Rodríguez (Curtius) y Diana Suárez Moreno (Pilasmures).

En sub 20 júnior Teo Aijón Proi (Maxoathlón Fuerteventura), Noa Lavorata (Tenerife CajaCanarias) y Pablo Martín López-Arenas (Curtius); e Irene Miranda Ramos (Arcoiris). En sénior Said El Bouchikhi (Atletic Sport Marchena), Juan Manuel Franco Ramírez (Ciudad de Lepe) y José Francisco Sánchez Torres (Trirunner); y Miriam Gómez Barrera (Curtius), Paula Rodríguez Rodríguez (Trops-Cueva de Nerja) y Cristina Robredo Jarana.

En máster A Pedro de los Santos Muñoz, Antonio José Poyato Zafra y Alfonso Romero Polo (Tejada Runners); y Jessica Valdayo Suárez (Atlético Punta Umbría), Raquel Pérez Serrano (C.A. Beas) y Rebeca Norte Navarro (Tribike). En máster B Miguel Escobar Carmona (Corre pa Oonde Puedas), Israel López Fernández (Triolalla) y José Luis Herrera García (Atlético Punta Umbría); y Conchi Pérez Rodríguez, Susana Domínguez Iglesias (Bollullos) y Leonor Borrero Pedraza (Beas).

En máster C Alí El Fghir Jiaf, David Torres Quintero (El Lince-Bonares) y Fernando Soriano Rubio (Onubense de Atletismo); y María Isabel Saavedra Almendro, Elena Mañas Lezameta (El Lince-Bonares) e Isabel Alcoba Calahorra (Ciudad de Lepe). En máster D Francisco Castillo Limón (CD Turdetania), Rafael Domínguez Domínguez (El Lince-Bonares) y el portugués Joào Manuel Lourenço Marques (Sport Lisboa e Fuzeta); y Teresa Montemayor Reyes García (El Lince-Bonares), Pilar Macías Pichardo (Correcaminos La Palma) y Antonia Rodríguez Zamora.

Los atletas de mayor edad que acabaron las carreras fueron en femenina la veterana G triguereña Vicenta Quintero Rodríguez (El Lince-Bonares), y en masculina el veterano F almonteño Roberto Bejerano López (Corre pa Oonde Puedas).