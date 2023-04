Carolina Marín cuenta la muerte del ser querido que la ha dejado destrozada

Carolina Marín se ha armado de fuerza para contar a sus seguidores todo lo que ocurrió el pasado sábado. La onubense se midió en las semifinales del Madrid Spain Masters con la indonesia Gregoria Mariska Tunjun con la que cayó derrotada por 10-21, 21-15 y 21-10.

Detras de la derrota de Marín en Madrid se escondía un suceso que la propia volantista ha explicado en su cuenta personal de Instagram. La jugadora onubense explica que su perro fallecío en el acto tras ser atropellado antes de disputarse las semifinales del Master Spain. Al ser un partido que se disputaba en España Carolina quiso acudir porque "había mucha gente que iba" a verla y a animarla en el encuentro de semifinales.

Durante el partido, la onubense "sintió bloqueo" que le impidió afrontarlo de manera que pudisese haber conseguido el billete a la final. La pérdida de su perro, al que había adotado hace tan solo dos meses y medio, ha dejado "destrozada" a la onubense que ha sufrido "una pérdida muy importante" porque "tenía mucho cariño" a su mascota.

Una noticia que su "familia y equipo" decidieron contar a Carolina Marín antes de comenzar el partido y por la que "sintió miedo a la hora de volver a casa" y "sentir esa soledad en ese momento muy complicado". Jugar las semifinales "fue un esfuerzo muy grande", la onubense "no se sentía preparada" aunque contaba "con el apoyo de su familia".

Carolina "no está bien emocionalmente" y no se sentía "preparada" para el duelo del Madrid Spain Masters solo "necesita fuerzas" para el torneo que se disputa estos días en Orleans y "disfrutar de nuevo el bádminton". Unos momentos "muy complicados" en los que Marín no olvida a Thairon "que va a estar junto con su padre".