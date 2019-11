Carolina Marín se retira durante su debut en el Open de China

Carolina Marín no pudo arrancar con peor pie en el Abierto de Fuzhou (China) ya que se tuvo que retirar cuando disputaba el segundo set ante la taiwanesa Tai Tzu Ying, actual número uno del ranking mundial. La onubense perdió el primero por 21-16 y se retiró cuando iba 13-1 abajo en el segundo, tras 24 minutos de partido.

La primera manga resultó disputada, con un inicio igualado (5-6), llegando al intervalo con ventaja de la asiática tras un pequeño tirón (6-11). Carolina responde y vuelve a meterse en el partido (14-12), pero a partir de ahí no puede hacer frente al mejor juego de su oponente, que enfila el camino hacia la victoria en la primera manga (13-19) para imponerse finalmente por 16-21.

En el segundo set no hubo partido y la ventaja de la taiwanesa fue creciendo paulatinamente hasta que con 13-1 en contra Carolina decidió retirarse.

Se desconoce por ahora las molestias/lesión que puede tener la onubense, que en septiembre dejó atrás un calvario de siete meses tras lesionarse de gravedad en enero en Indonesia.

La onubense regresó a la competición después de siete meses de baja en Vietnam en septiembre, donde perdió en su debut, y contra todo pronóstico a la semana siguiente conquistó el prestigioso Open de China que se disputó en la localidad de Changzhou; ese torneo es un Súper 1.000, la máxima categoría tras los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo. Precisamente en la final la volantista onubense venció a la taiwanesa Tzu Ying Tai por 14-21, 21-17 y 21-18.

Posteriormente se trasladó a Europa para disputar dos torneos de categoría Súper 750, primero en Dinamarca (derrota en semifinales ante la japonesa Okuhara por 21-18/12-21/16-21 en 75 minutos) y luego en Francia (volvió a derrotar en semifinales a Tai Tzu Ying por 21-16 y 21-9 y luego cayó en la final ante la joven coreana An Se Young por 21-16, 18-21, 5-21).

Estos buenos resultados le han valido a Carolina Marín para escalar puestos en la clasificación, dando un importante salto desde septiembre, cuando ocupaba la 25ª plaza del ranking, hasta la 10ª posición actual.