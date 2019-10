Carolina Marín cae en semifinales en el Abierto de Dinamarca

Carolina Marín no jugará la final del Abierto de Dinamarca tras caer en semifinales a la japonesa Nozomi Okuhara por 21-18/12-21/16-21 en un encuentro de gran calidad que se solventó en 75 minutos. Pese a la derrota, la española ha dejando buenas sensaciones, confirmando que ha vuelto con fuerza a la élite del báminton mundial.

A diferencia de los partidos anteriores en Dinamarca, a Carolina le costó entrar en juego, cometiendo errores que su rival aprovecha para distanciarse en el marcador con un preocupante 0-5. El encuentro entra en una fase de intercambio de golpes que favorece los intereses de la japonesa, aunque pronto llega la reacción de la onubense, que se coloca a un punto (7-8) para luego igualar a 9 y ponerse por primera vez por delante con 10-9.

La dinámica de choque ha cambiado por completo y ahora es Carolina la que domina, con ataques efectivos que no encuentran respuesta en Okuhara (13-10). La española mantiene una táctica ofensiva que le permite consolidar su ventaja y acercarse a la victoria parcial (17-13). La asiática no da su brazo a torcer (19-18), propiciando un final de set apretado, como casi todos los que ha tenido que jugar Carolina en este torneo. En el momento de la verdad la onubense no perdona y aprovecha su primer punto de set (21-18) para ganar en 23 minutos.

En la segunda manga la historia se repite con la japonesa mandando (1-4) ante una Carolina imprecisa (2-7). Llega una tímida reacción (5-8), alcanzándose el ecuador con una situación muy complicada (6-11). El paso de los minutos no invita al optimismo (7-14) con demasiados errores no forzados que hacen casi imposible el milagro de la remontada (7-17). Carolina maquilla la derrota (11-17) pero no puede evitar lo inevitable, llevándose el set la japonesa y forzando una tercera y definitiva manga (12-21 tras 22 minutos).

La lógica se impone y la igualdad hace acto de presencia en los primeros puntos (3-3). Okuhara mantiene un altísimo nivel en defensa, pero empieza a fallar en ataque, aunque se aprovecha de que Carolina tampoco está fina (6-8). La onubense no termina de activarse y Okuhara empieza a decantar el partido a su favor (6-11 al intermedio).

La brecha en el marcador es inquietante. A Carolina se le pone el encuentro cuesta arriba ante una rival en estado de gracia (7-13). En el momento más complicado llega un punto de inflexión, y seis puntos consecutivos le permiten recortar la distancia y volver a meterse en el duelo (13-13).

No termina de consumar la remontada y le da vida a la nipona con varios errores (13-16) en un momento sumamente delicado. Los ataques de Carolina encuentran respuesta en una Okuhara que llega a todo (13-18), aunque la suerte del partido no está decidida (16-19). La onubense se atasca y su rival consigue tomarse la revancha de la derrota en China y apuntarse el partido y el pase a la final (16-21).

Hasta este enfrentamiento, el balance entre ambas era tremendamente igualado, con seis victorias cada una a los que hay que sumar el triunfo de la española en el Mundial. En el último duelo entre ambas,el 17 de septiembre en la final del prestigioso Open de China, la victoria fue para la onubense en dos sets. La otra semifinal femenina de este torneo danés la disputan Tai Tzu Ying (cabeza de serie número 4) y Yu Fei Chen (2).

La campeona olímpica, del mundo y de Europa se había clasificado para las semifinales tras imponerse en cuartos en un partido muy igualado a la surcoreana An Se Young en tres sets.

Carolina volverá a la competición la próxima semana en el Open de Francia que se disputa en París a partir del martes. Su primera rival será la china Cai Yan Yan (número 18 del mundo), a la que ha vencido en el único duelo entre ambas.