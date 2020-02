Carolina se queda sin conquistar Barcelona

Carolina Marín se ha quedado con la miel en los labios y no ha podido conquistar el Másters de España. La onubense perdió en la final ante la taiwanesa tailandesa Pornpawee Chochuwong (número 20 del mundo) por 21-11y 16-21 y 18-21 en 77 minutos . El resultado es toda una sorpresa, puesto que ya la campeona olímpica, del mundo y europea se había impuesto en los cinco enfrentamientos anteriores entre ambas, por lo que la batalla psicológica la tenía ganada antes de empezar.

Carolina afrontó la final muy concentrada, consciente de la importancia de ganar para seguir sumando puntos en la clasificación, y sobre todo, para brindarle el triunfo a su padre, como manifestó tras imponerse el sábado en las semifinales, pero no pudo ser. Fue de más a menos y acabó perdiendo.

El encuentro comenzó igualado (3-3), pero bastó que Carolina pisase un poco el acelerador para tomar su primera ventaja de consideración tras un parcial de 5-0 (8-3), llegando al intermedio con una cómoda renta (11-6). Su juego de ataque estaba funcionando y no encontraba respuesta en Chochuwong. La escasa emoción que le quedaba a la primera manga la dejó en nada Carolina con una fulgurante salida (15-8), caminando con paso firme y sin oposición hacia la conquista de la primera manga, que se apuntó por 21-11 en 15 minutos.

En el segundo set se repite la historia del primero. Igualdad (2-2) hasta que Carolina empieza a imponer su calidad y a poner tierra de por medio (7-3). La asiática aprovecha los errores no forzados de la española para volver a meterse en el encuentro (8-8) y llegar al descanso por delante (9-11). El set camina hacia un final apretado (13-14) y Chochuwong obtiene una renta que parece definitiva (14-17). La reacción de la española no llega (16-19), dejando escapar el segundo set, el primero que pierde en este Open de España: 16-21 en 28 minutos.

Carolina no quería más sorpresas y arrancó con fuerza en el tercer y definitivo set (4-1). Jugaba en casa y no quería fallar. Chochuwong, con la confianza a tope tras forzar la igualada, reacciona y plantea batalla nuevamente (5-5). El partido es un toma y daca, sin que ninguna sea capaz de enlazar varios puntos seguidos. Las espadas, en todo lo alto para el tramo final (9-11). El juego de Carolina ha perdido solidez y la final se le pone cuesta arriba (10-14). Con el paso de los minutos la situación no mejora y cada vez queda menos tiempo para la reacción (12-16). La onubense tira de casta y calidad con un parcial de 3-0 (15-16) que le da vida. La situación sigue siendo crítica (15-18), pero Carolina vuelve a apretar el marcador (18-19), aunque Chochuwong no desaprovecha la ocasión para hacer lo que no había hecho hasta ahora: ganar a Carolina y conquistar el Open de España (18-21).

Ahora Carolina pone su punto de mira en el All England que se disputará en Londres a partir del 11 de marzo, siendo uno de los tres grandes torneos del Circuito Mundial. Antes está inscrita en el Open de Alemania que arranca el 3 de marzo y que es de categoría Súper 300 al igual que el disputado en Barcelona.