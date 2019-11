Brillante actuación del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría en Almería

El Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría (Rcmtpu) regresa feliz de Almería, a pesar de la que cita náutica se quedó a medias por mor del escaso viento un día y de temporal en los dos restantes, por lo que sólo se pudo disputar una prueba de las nueve programadas, en la jornada del viernes.

Aún así, a los regatistas del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría les dio tiempo para mostrar sus habilidades y aprendizaje en los últimos meses. Ante una flota, compuesta por 160 barcos, muy cualificada y de diferentes comunidades autónomas, las chicas del Marítimo de Punta Umbría, tanto en la categoría sub 11 como en la sub 16, se trajeron el mayor botín posible.En la clase mayor, Adriana Serra se alzó con el primer puesto de la general en féminas, mientras que Mar Infante y Begoña Cañizares, en sub 11, fueron primera y segunda, respectivamente.

Según Eduardo Zalvide, director deportivo del club puntaumbrieño, la competición del pasado fin de semana “fue complicada y recorfontante al mismo tiempo. Nos hubiera gustado regatear más, pero aquí manda el tiempo y lo cierto es que no ha sido nada favorable para la flota. En todo caso, nos quedamos con el gran comportamiento de todas las chicas en el agua y, además, notamos que vamos creciendo y eso es lo importante”, dijo Zalvide.

Este próximo fin de semana estará destinado a entrenamientos en el club, sobre todo para preparar, en torno a final de mes, el nuevo Provincial de óptimist que se llevará a cabo en aguas del Real Club Marítimo de Huelva.