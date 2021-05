El III Trofeo Bollullos abrirá el Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas

El CAREBA Escuelas va tomando ritmo con la preparación de la que será su tercera cita puntuable: el III Trofeo Bollullos. Esta localidad onubense acogerá el domingo 30 de mayo este encuentro con el que a la vez inaugurará el Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas.

De este modo, el CD Agrupación Ciclista San Antonio convoca a las categorías de base, promesa, principiante, alevín e infantil (todas masculinas y femeninas) a partir de las 10:00 en el recinto ferial de Bollullos del Condado. Allí dispondrá dos recorridos: uno para promesas y principiantes de 600 metros aproximadamente y otro para alevines e infantiles de 1,3 kilómetros. Podrán participar nacidos en 2014 o anteriores.

La organización entregará trofeos a los tres primeros de cada categoría y por equipos según normativa del CAREBA Escuelas.

Inscripción

La inscripción se deberá realizar de manera on line antes del próximo día 27 de mayo, si bien se podrá cerrar antes si se alcanzara el cupo máximo de participación (200 corredores). El precio es de 2 euros para federados y de 7 euros para no federados. Si no se cubren las plazas, se permitirán las inscripciones ‘in situ’ el mismo día de la prueba con un incremento extra de 2 euros.

La oficina de carrera para la retirada de dorsales e inscripciones se habilitará de 8:30 a 9:30. Se deberá entregar una fianza de 5 euros, que se devolverá cuando se entregue el dorsal tras finalizar la prueba.