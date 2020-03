Antonio Quintero: "A todos nos gustaría un final deportivo, pero la situación es delicada"

El Huelva (Enrique Benítez) está completando una temporada sensacional; el equipo terminó la liga regular en segunda posición con un balance de 12 partidos ganados y 4 perdidos, empatado con el líder Linense; en la fase de ascenso marcha en segunda posición con 8 victorias y 3 tropiezos, y justo al llegar el parón de la competición atravesaba por su mejor momento de la temporada, tras sumar 8 victorias consecutivas.

El equipo está comandando por Antonio Quintero, un joven técnico onubense que está sacando un rendimiento extraordinario a la plantilla en su primera temporada como primer entrenador del equipo capitalino, tomando el relevo de Gabriel Carrasco.

Esta situación atípica la vive “en casa; es algo nuevo para todos, algo que parece que va a hacer que todo cambie. No sabemos qué va a pasar y lo importante es sacar esto adelante”.

Al Enrique Benítez le ha llegado la crisis en el peor momento posible, ya que llevaba una dinámica ganadora. “Sí, pero esta situación es algo que no podemos controlar; las ocho victorias seguidas es algo histórico para el club, sin duda una racha buenísima, pero no podemos perder el tiempo en lamentarnos, es lo que hay. Hay que esperar que la situación vaya evolucionando, que vuelva la normalidad poco a poco y ya los responsables decidirán qué pasa con la liga, y a partir de ahí tomaremos decisiones. Lo que está en nuestra mano es mantenernos en forma dentro de lo posible, tener la cabeza fría y mantener las ganas para volver, independientemente de cuándo volvamos a competir”.

En este sentido, a los jugadores se le han dando instrucciones por correo electrónico para que sigan trabajando “con materiales sencillos de casa y mantenerse dentro de las posibilidades de cada uno; nos mantenemos en contacto por las redes sociales, y como no sabemos cuánto durará esto no queremos perder la forma”.

El Huelva camina con paso firme hacia el sueño de la LEB Plata: “Hay un debate abierto, porque si la competición se hubiese disputado un 30% más o menos no habría dudas, pero llevamos más del 70% y a todos nos gustaría que nuestro esfuerzo tuviese un final deportivo, pero la situación es realmente delicada y entendemos que empieza a ser insostenible para muchos clubes. A nosotros nos perjudicaría mucho que no se encontrase una forma de premiar lo ya disputado, estamos en puestos de play off y con opciones reales de meternos en la final a cuatro para luchar por las plazas de LEB”, destaca Quintero.

La plantilla está formada básicamente por jugadores onubenses y sólo dos extranjeros, el americano Fiztgerald White y el inglés Dean Wanliss. “White estuvo en Huelva hasta el 24; Dean nos pidió permiso antes para irse a Londres y se lo dimos, pero estamos en contacto. El resto están aquí, porque casi todos son de Huelva”.

La plantilla se merece un sobresaliente, sin duda. Es joven pero ambiciosa", destaca el técnico

La trayectoria del equipo hasta ahora se merece “un sobresaliente, sin duda”, asegura su entrenador. “A principio de temporada, cuando confeccionamos la plantilla, todos hubiéramos firmado estar donde estamos, 2º en la clasificación y con serias opciones de ascender a LEB Plata. Es el mejor momento histórico del club”.

La clave del éxito está “en contar con una plantilla en su mayoría joven, pero ambiciosa; en los entrenamientos todos ponen muchas ganas, nos gusta este deporte y todos los jugadores han mostrado una gran capacidad para adaptarse al rol que se les ha pedido. Al principio nos contó un poco conectar, en el primer mes las cosas no salían como queríamos, pero ahora el equipo está muy cohesionado, y eso es fundamental”.

La plantilla apenas ha tenido cambios desde que comenzó a trabajar, por lo que se ha mantenido el bloque. “Hemos incorporado a Manu Ortega, del Moguer, y los que estamos somos los que vamos a terminar, porque ya está cerrado el plazo de fichajes”.

Lo único positivo de esta situación es que Andrés Díaz, un jugador importante en el equipo, tendrá más tiempo para recuperarse. Ha estado unos dos meses de baja, y en el último partido ante el Almería pudo reaparecer, disputando 6 minutos. “Ha estado trabajando aspectos de fuerza y demás; la última semana, en la que debíamos visitar a un rival directo (Novaschool), era fundamental para probarse y ver si podía estar en las mejores condiciones. Hay que ser optimistas y entiendo que se recuperará al cien por cien”.

Este parón obligará a los jugadores a realizar una fase de adaptación para recuperar la forma. “En caso de que se reanudase la competición, lo ideal sería tener una minipretemporada de unos 10-12 días antes de volver a jugar para adaptarnos a la vuelta de la competición y también por el tema de la condición física y prevención de lesiones”.

Por último, Antonio Quintero destaca que “la situación del deporte, en un caso como este, no es prioritaria; hay que esperar que todo evolucione poco a poco y luego veremos. A día de hoy lo que podemos hacer ya lo estamos haciendo, que es trabajar dentro de nuestras posibilidades para mantener la forma. Ojalá esto acabe pronto y bien, y recuperemos la normalidad”.