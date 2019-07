Antonio Quintero es el nuevo entrenador del Enrique Benítez

El preparador onubense Antonio Quintero el nuevo entrenador del Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez. Antonio es entrenador superior y graduado en Educación Física, que fue ayudante y responsable de scouting en el CB Conquero la mítica temporada en la que se ganó la Copa de la Reina, y toma el relevo de Gabriel Carrasco.

Fue primer entrenador del CB Conquero en Primera División Nacional, y entrenador ayudante del CB San Juan en Liga EBA, y la pasada temporada desempeñó las funciones de entrenador jefe del Claret valenciano en Liga Femenina 2 y desde hace unas semanas ya estaba incorporado al staff técnico del CDB Enrique Benítez de cara a la próxima campaña en la que el equipo volverá a competir en Liga EBA.

“Estoy muy ilusionado por comenzar y asumir la dirección del primer equipo. Sin duda el proyecto es muy prometedor y pienso que la temporada va a ser un reto apasionante. Además, estoy seguro de que el Andrés Estrada volverá a gozar de un ambiente de baloncesto increíble, al igual que ya se disfrutó durante la campaña pasada. Agradezco al máximo la acogida que se me ha dado por parte de todas las personas que componen el club y por supuesto la oportunidad que se me brinda, estoy deseando comenzar a trabajar con los chicos y sacar el máximo de ellos.”

Quintero sustituye en el cargo a Gabriel Carrasco, al que el club desea mucha suerte en su futuro profesional inmediato en el extranjero. Ambas partes se han mostrado agradecimiento y respeto mutuo. Gabriel Carrasco ha querido despedirse del club onubense con las siguientes palabras:

“Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que hicieron posible mi llegada al club y que confiaron en mí. Han sido 4 meses de competición muy especiales que me han hecho descubrir una realidad que desconocía plenamente. En especial agradezco a todos y cada uno de los 12 jugadores con los que he tenido el placer de trabajar, el compromiso y la predisposición que me brindaron desde el segundo uno. También, para todas las personas que colaboran en el día a día de este club, sólo tengo palabras de agradecimiento, por el cariño con el que me han tratado".

"Nuestros caminos se separan momentáneamente (difícilmente no volveremos a coincidir), por motivos estrictamente profesionales que me sitúan fuera de Huelva de cara a la próxima temporada, dejando el club con la tranquilidad de que hay un proyecto de futuro muy encarrilado, dibujado por una junta directiva que está perfilando un proyecto deportivo y social, que sólo puede crecer y crecer y que tiene mucho que decir en el baloncesto onubense. Desde este momento, me mantendré colaborando en la medida de mis posibilidades, como aficionado, como socio y donde el club me necesite. ¡Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos pronto!”, concluye.