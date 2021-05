La selección andaluza convoca a Martín Pérez

La llamada del seleccionador le cogió fuera de juego. De hecho, no consiguió localizarle a la primera. Tuvo que ser un compañero suyo quien le localizara y le diera la noticia: había sido elegido para formar parte de la selección andaluza de veteranos que competirá este fin de semana en el Campeonato de España que se celebra en Navarra.

De esta forma, Martín Pérez Rodríguez, a sus 44 años de edad, es el único jugador de Huelva que formará parte del combinado andaluz. Al onubense le tocará poner de su parte para defender el entorchado nacional que Andalucía conquistó en 2019 (el año pasado la pandemia impidió la celebración de este campeonato). “Defendemos título y es mucha presión, pero es lo que más me gusta”, afirma este policía local de Almonte, un apasionado del deporte que hace casi una década se enganchó al pádel.

“Siempre había jugado al fútbol pero me fui haciendo mayor y empecé a jugar al tenis”. El cambio le abrió un nuevo camino en una vida que siempre ha tenido al deporte y, en concreto a la competición, como uno de sus ejes. “Tras cuatro o cinco años jugando al tenis, un amigo mío me invitó a jugar al pádel”. Ahí empezó su idilio con un deporte que despertó su instinto competitivo desde el primer día. “Me gustó porque me dieron una paliza en el primer partido”, confiesa Martín que comenzó a jugar con los amigos y de ahí, pasó a recibir clases para mejorar su juego. “Empecé a dar clases en Huelva con Álvaro (García) y Camilo (Bel), luego di el salto a Sevilla y estuve unos años en la escuela de SiPádel”.

En esa inmersión progresiva en el pádel, decidió federarse. “Me dijo un compañero de federarnos para jugar los torneos federados que había en Huelva; luego empecé a jugar en categoría absoluta a nivel andaluz”, recuerda el jugador que se adentró en el Circuito Andaluz de Veteranos nada más cumplir los 40 y empezó a despuntar.

Hoy es el número uno del ranking andaluz +45, uno de los requisitos para ser preseleccionado por la Federación Andaluza de Pádel para el combinado autonómico. En 2020 ganó una prueba del Circuito Andaluz de Veteranos y el Master final. Esta temporada, sin embargo, ya superado aquel registro. Es el número uno de Huelva en su categoría, ha ganado el Campeonato Provincial de Veteranos de Huelva, se ha impuesto en la primera prueba del Circuito Andaluz de Veteranos Torneo Puerto de Huelva; ha sido finalista en la segunda cita disputada en Jerez, y, además, conquistó el título +45 en el Campeonato de Andalucía disputado en Jaén a finales del pasado mes de marzo.

Todo ello le ha servido para ser elegido por primera vez en su carrera como componente de la selección andaluza de veteranos de pádel, convirtiéndose, además, en el único representante del pádel onubense. La meta está clara: repetir el título. Aunque Martín, además, se ha marcado sus propios objetivos: “Seguir aprendiendo de gente que ha jugado a un nivel espectacular, ya sean compañeros como Limones, o rivales como Willy Lahoz. Será una gran experiencia tanto por el compañerismo dentro de la selección como por lo que viviremos a nivel deportivo”.