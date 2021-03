Alba Vázquez confía en lograr la mínima olímpica en Sabadell

La onubense Alba Vázquez, vigente campeona mundial y europea junior de 400 estilos, se ve "capaz" de volver a nadar en el Campeonato de España Open de Sabadell de mañana en 4:38.53 o menos, el registro con el que ostenta el récord del mundo en su categoría y mínima exigida para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La internacional manifestó que se encuentra “en bastante buen estado de forma” y que el 400 estilos es la prueba en la que “mejor” se ve para disputar la cita nacional, en la que además se jugará la plaza para estar en el Campeonato de Europa de Budapest este verano.

La deportista del CN Colombino trata de ser prudente, aunque no esconde sus ganas y confianza en sus opciones de lograr un objetivo en el que lleva mucho tiempo trabajando.

“No me quiero confiar mucho porque la última vez pensaba que iba a hacer la mínima y me quedé bastante lejos, pero ahora me veo mejor”, indicó.

Reconoció que aunque no está "muy segura de qué va a pasar", sí cree que va a "ser capaz de hacer la mínima en el 400 estilos”, dijo la onubense, quien tras superar la Covid-19 ha logrado volver al nivel necesario con mucho esfuerzo.

Vázquez afrontará en días sucesivos también las pruebas de 200 estilos y 200 braza, donde también apunta alto y tratará de acercarse “lo más posible a la mínima e intentar bajar sus tiempos” y aspirar con ello a las medallas.

“Me veo subiendo al podio en las tres pruebas", expresó, ya que "con los tiempos que pretendo hacer, y que creo que estoy para ello, tengo que estar en las medallas”, afirmó.

Alba Vázquez no compite desde comienzos de marzo, cuando en el Campeonato de Andalucía Absoluto, se colgó la medalla de oro en los 200 y 400 estilos y la de plata en los 100 y 200 braza.