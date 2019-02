Entre comparsas anda el juego

La bombonera presenta un aspecto inmejorable, casi lleno. Como cada año se produce el hermanamiento entre los carnavales ayamontinos y de Huelva. Esto es una cosa ya tradicional, en la que se unen a las cortes de damas tanto de Ayamonte como de la capital onubense y se pegan sus charlitas los alcaldes de ambos municipios, Gabriel Cruz y Alberto Fernández, y este año, también como novedad, el delegado territorial de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía, José Correa.

Otra de la sorpresa de la noche, Manuel Remesal, le ha cogido gusto a esto, como hace ya tiempo, y vuelve a sentarse junto a mí. Se está convirtiendo en un fatiga de las fiesta, no se pierde ni una noche y eso que ya no le toca venir por fuerza y si lo hace por afición. Manolo pertenece al grupo de los aficionados de los que os hable ayer.

El público de esta noche aparte de llenar el teatro casi en su totalidad es de los que viene acompañando a su grupo y poquito a poco cuando canten su agrupación se irán. La noche se presenta bastante buena pues hay dos agrupaciones que a priori deben marcar el ritmo del concurso.

En esto de las noches mas esperadas al final, quizás, te llevas un varapalo pero hoy no ha sido el caso, la comparsa de Cayuela, de Ayamonte, ha dado el do de pecho y ha presentado las credenciales para optar a todo. Letras, muy buenas y además muy comprometidas y una elegancia y una afinación exquisita, el disfraz es bonito y muy sencillo.

Este año se nota un ambiente de relajación por parte de todos, no hay esos rifirrafe de otras ediciones del concurso, los seguratas de las puertas siguen haciendo su labor sin tener ningún tipo de problemas.La gente de la tramoya, que son trabajadores de Gran Teatro, sigue estando en la brecha, por ellos no hay nunca ningún tipo de problema que no se pueda solucionar, son unos fenómenos.

En el descanso me tomo la primera cervecita de la carpa después de haber tenido una larga charla con Francis Espinosa, actualmente colaborador de Huelva Televisión. Damos nuestro punto de vista de cómo va sucediendo el concurso, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y, fíjate qué casualidad y quién nos lo iba a decir, nos hemos puesto de acuerdo y eso ya es difícil, pero hasta en esto están cambiando las cosas.

El que no se pierde ni un día de certamen es nuestro alcalde, con la corporación en pleno. Hoy hemos visto hasta a Luis Albillo, un antiguo componente de agrupaciones como Traficantes de sueños y autor de parte de sus letras. Supongo yo que habiendo carnavaleros dentro de la corporación el Carnaval será mejor y estará mejor atendido.

Después de descanso y de ver cómo la evolución sigue dando pasos agigantados hacia atrás por lo menos en la murga que nos llegó desde Cartaya, me quedo con la comparsa Los esclavos, de Huelva, que han dado otro recital de cómo se debe cantar.

Comparsa muy afinada y muy en el tipo de corte clásico pero a la vez con esas gotas de modernura que imprimen ahora todas las agrupaciones. Un repertorio muy localista, que es de agradecer, porque si la mayoría de los grupos le cantan a sus pueblos es normal que la gente de aquí le cante a Huelva.

Me quedo con su pasodoble y sobre todo con su popurrí, que ha sido de auténtica categoría. Para finalizar la noche llegó una murga desde la Puebla del Río, Si lo sé no me jubilo, pues lo dicho, si vuelven a venir, no los veo.