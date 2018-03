Nuestro país posee malos gobernantes, pero no se asusten, se trata de una crisis global. No hay nivel en los regidores del mundo, apenas alguno es capaz de dar la media talla, nada más. Sólo la media talla. Pedro Sánchez, que no es gobernante pero lo pretende, está muy equivocado al dirigir su partido hacia los extremismos. Piensa que es la única manera de arrebatar votos a Podemos. Pero Sánchez, que posee titulación universitaria, aunque eso hoy día sirve para poco, debe saber que el extremismo de la izquierda en este país puede llegar al porcentaje del 15% más o menos, y siempre estarán ahí. Ocurrió con Izquierda Unida, y ahora ocurre con Podemos. Su partido es de izquierdas, o debería ser de izquierdas. En estos momentos desconocemos hacia dónde camina el PSOE de la mano de Pedro Sánchez. Pero el PSOE siempre ha sido constitucionalista y ahora que está en la oposición, debe manifestar su fuerza y su grandeza. Y resulta que está perdiendo tanto la fuerza como la grandeza. Sánchez dice tener soluciones para todo, pero no soluciona nada, ni siquiera la división de su propio partido.

Otra muestra de la incongruencia que rige el quehacer de nuestros representantes son las barbaridades que ha hecho CCOO. De locos. De haber perdido el norte y el resto de los puntos cardinales. CCOO ha publicado un decálogo con ideas para una supuesta escuela feminista. Las autoras del artículo plantean eliminar de las lecturas obligatorias para los alumnos libros escritos por "autores machistas" como Pablo Neruda, Javier Marías o Arturo Pérez-Reverte; cambiar el temario de Filosofía para "incluir, al menos, la misma cantidad de mujeres filósofas que de hombres filósofos", o prohibir el fútbol en los patios de recreo.

No piensen que es una broma. Estas son las mentes lúcidas que quieren sacar a España adelante. Las autoras, unas lumbreras, son Melani Penna, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, y la educadora, investigadora y artista Yera Moreno. Como digo, unas lumbreras.

Pedro Sánchez llama a un levantamiento general contra el Gobierno. Pero no ofrece alternativas. Ninguna. El partido que nos gobierna está siendo castigado, será castigado, y seguirá siendo castigado, por incompetente, por nefasto. Y mantiene su cuota de afines, cada vez menos, hasta que Rajoy se vaya de una vez por todas y aparezcan gobernantes de peso (los Pablo Casado o Andrea Levy no son gobernantes de peso). Vamos mal señores. De decálogo en decálogo.