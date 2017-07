Había oído hablar de un comité de sabios, de expertos, pero desconocía que en vez de sabios eran carajotes. Nuestro país tiene un comité de 16 sabios propuestos por las comunidades y las ciudades autónomas -todas excepto Cataluña y las dos forales- y otros cinco expertos designados por el Gobierno central. Ellos coordinan y estudian. Deben estudiar mucho y comerse mucho el coco para sacar conclusiones como esta que conocimos hace unos días: piden que las comunidades puedan subir el IVA de forma colegiada. Así, sin más. Cobran una pasta por pensar y sus conclusiones siempre son las mismas: desfavorecer al ciudadano.

Este verano está resultando de lo más atractivo. No salimos de una cuando entramos en otra. Y el tiempo pasa volando. Fíjense, dentro de nada las grandes superficies se van a ponen a vender mantecados. Pero a nosotros que nos zurzan. Macron ha dejado de ser héroe de un día, y su popularidad ha bajado a mínimos históricos. En el fondo Macron era un populista. Y ya se sabe que los populistas no gustan. Ahí tienen a Trump. Ahora se podrá perdonar solo de su incapacidad, según The Washington Post ha pedido información a su equipo sobre su poder ejecutivo para indultar a sus asesores, a sus familiares e incluso a sí mismo. Sobre la trama rusa y sobre lo que sea. Me pregunto todos los días a qué esperan los americanos para poner en práctica el impeachment y quitarlo de en medio de una vez por todas.

En nuestro país tenemos al PSOE dividido. Unos que apoyan a Sánchez y su utopía de la España plurinacional, y una gran parte que rechaza sus argumentos. Y es que ni Pedro Sánchez sabe lo que quiere en realidad. Su mujer sí, desde luego, invitar a sus amigas a merendar a la Moncloa. Pero él, el pobre Sánchez, porque no está dirigiendo el país, de lo contrario le hubieran hecho ya un impeachment de los gordos. Como a Trump.

La verdadera serpiente de verano es Cataluña y su proceso independentista. Menuda panda de carajotes los Puigdemont y Junqueras. Piden dinero al Estado para pagar las miserias que ellos mismos crean. Esa es la España plurinacional de Sánchez. Y mientras tanto, dice Juan Cruz que los intelectuales y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal. Lo ha dicho Juan Cruz, o mejor, lo ha escrito. Que es como si lo hubiera escrito Julián Marías. Lean siempre la letra pequeña. No se crean lo que se dice en titulares. Esta columna, por ejemplo, no dice que nadie sea carajote.