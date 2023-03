Cinco mujeres que son inspiración para Huelva

Este Día de la Mujer destacamos a 5 onubenses capaces de romper moldes. Mujeres fuertes, valientes, luchadoras e inspiradoras que presumen y se sienten orgullosas de haber nacido en Huelva, una tierra plagada de encantos.

Laura Sánchez

Modelo, empresaria y actriz de Huelva que lleva su tierra por bandera y ha hecho de sus raíces una forma de vida. Sánchez es ejemplo de mujer fuerte y tenaz, difundiendo los valores de la marca Huelva a través de la moda flamenca, los productos gastronómicos de la provincia y de su influencia mediática.

Para la modelo Laura Sánchez hablar de Huelva es hablar de su luz, como elemento que define y diferencia esta tierra plagada de encantos. "Yo creo que la luz de Huelva hay que empoderarla", asegura la onubense.

Su pasión por los rincones de la provincia la llevaron a producir Huelva, reina de su luz, el vídeo promocional del Patronato de Turismo de Huelva en 2021, en el que se mostraba la provincia como destino integral de turismo, tanto de interior como de Sierra y Costa.

Rocío Márquez

La onubense Rocío Márquez fue distinguida con el premio de la Academia Iberoamericana de La Rábida. Un reconocimiento que pone en valor “la trayectoria nacional e internacional de la cantante y su apuesta por hacer una revisión constante de los palos del flamenco, planteándolos desde la libertad con otras letras, otra métrica, jugando con otra sonoridad”.

Márquez, que siempre se ha sentido muy arropada por la gente de Huelva, agradece el apoyo a los onubenses y confiesa que está viviendo uno de sus momentos más dulces. “Están siendo unos años muy bonitos en los que estoy teniendo la posibilidad de disfrutar de momentos tan especiales como este. Un premio siempre te motiva para continuar en el camino, pero si encima viene de tu tierra, la felicidad es mucho mayor”, asegura.

Martirio

Martirio recibió el Premio Latino de Oro a la Trayectoria como Cantante y Artista en la 7º edición de Premios Latino en el emblemático Teatro Isabel la Católica de Granada, en octubre de 2022. Un prestigioso galardón concedido a las figuras más emblemáticas de la música a nivel internacional.

Pese el éxito de la artista onubense siempre ha estado ligada a sus raíces. Martirio ha presumido así de Huelva, llevándola consigo por todos los rincones de la geografía.

"Nuestra tierra me parece maravillosa. Tenemos un destino que no me gustaría que se amontonase, pero sí que la gente llegara a conocer, por su incalculable riqueza. Yo siempre digo que Huelva es España en chico", contaba Maribel Quiñones a este medio.

Carolina Marín

En España, antes de Carolina Marín, el bádminton era un deporte minoritario. El gran mérito de esta deportista y de su entrenador, Fernando Rivas, ha sido llevar el nombre de España (y de Huelva) a las más altas cumbres deportivas internacionales.

A sus 27 años, Carolina Marín había sido campeona olímpica una vez, tres veces campeona mundial, y cuatro veces campeona de Europa de bádminton.

Carolina Marín le es fiel a su mantra: "puedo, porque pienso que puedo” y no en vano, ya que se propuso ganar oro en Río 2016 y lo logró.

Ana Vives Casas

Y desde este medio hacemos también una mención especial a una mujer que será siempre recordada por la sociedad onubense y, en especial, por sus compañeros de profesión. Se trata de Ana Vives Casas.

Esta periodista de la vieja escuela recorrió cada escalafón del oficio hasta convertirse en directora de Huelva Información. Periodista no como profesión sino como forma de vida, Ana Vives Casas resaltaba la labor social que se realiza desde los medios, razón de ser de esta gran profesional de la comunicación.

Prueba del cariño de Huelva hacia esta gran mujer, Ana Vives Casas tiene una calle en Huelva capital, una ciudad que le ha reconocido su compromiso periodístico, su bondad, su ejemplo de profesionalidad con respeto y rigor en sus contenidos y su sensibilidad y ética.