La iniciativa solidaria de una empresaria onubense por los niños hospitalizados en Huelva

Si ya es complicado ser emprendedora en estos tiempos, aún es más difícil dar un paso al frente invirtiendo parte de las ganancias en quienes más lo necesitan. Este es el caso de Consuelo Jiménez, una empresaria rocianera que con su marca de cosmética natural ayuda a los más pequeños del Área de Pediatría del Juan Ramón Jiménez.

El carácter luchador, comprometido y solidario de Consuelo le ha llevado a impulsar el Proyecto Suhaila, una iniciativa solidaria que pretende hacer más llevadera la estancia hospitalaria de los niños.

"Un día decidí hablar con la jefa de planta de Pediatría, que me comentó la falta de recursos económicos para la atención de estos pequeños, para minimizar el impacto negativo que tiene la hospitalización en los niños y su familia.⁣ Vi mágico cuando los niños ingresados recibían regalos, sus caras iluminadas y los rostros de los padres al ver la sonrisa de sus hijos. Es algo que no podré olvidar jamás", cuenta.⁣"Por eso, con esta iniciativa, quiero contribuir con mi granito de arena y dar la oportunidad a todos los que quieran participar, a conseguir esa sonrisa infantil en la Unidad de Pediatría y proporcionar esperanza en la recuperación de estos pequeños", recoge.⁣Para Consuelo "es imprescindible pasar a la acción y no quedarnos en palabras". Por eso, la empresaria ha decidido donar parte de lo recaudado con la venta de sus productos, al hospital.⁣

⁣Gracias a la iniciativa, los pequeños del hospital ya disfrutan de unas estanterías rodantes para leer sus cuentos o de "la abejita Buzzy", que ya vuela hasta el Juan Ramón Jiménez para aliviar el dolor de los pinchazos (inyecciones) mediante distracción, frío y vibración (teoría de control de puertas), a los peques de Pediatría.

Puedes conocer más sobre el proyecto solidario de Consuelo Jiménez aquí.