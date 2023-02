El increíble choco de enormes dimensiones pescado en la Costa de Huelva

La Costa de Huelva nunca dejará de sorprendernos. Además de vistas maravillosas y playas infinitas, el litoral onubense esconde secretos que nos dejan sin palabras. Como un ejemplar pescado estos días y que hemos podido conocer gracias a la difusión de Pesca Huelva, un medio de comunicación centrado en la pesca deportiva en la provincia que suele compartir a través de sus redes sociales imágenes tan impactantes como esta última.

Se trata de un choco de enormes dimensiones capturado por Manuel. Un ejemplar que podría pesar alrededor de 10 kilos y que el mismo pescador porta en sus brazos dejando patente el espectacular tamaño del molusco cefalópodo.

Los comentarios y reacciones no han tardado. Los usuarios de Facebook han llenado la publicación de comentarios y reacciones ante tal inesperada captura. "No han papas para tanto choco. Lo haces guisado y come la Hermandad de Emigrantes entera", bromeaba un onubense. "Eso no es un choco, es un chocazo", comentaba otro usuario.

Medio centenar de comentarios y cerca de 500 interacciones ha tenido la publicación. Y no es para menos. Ya no solo se trata del tamaño del ejemplar, sino del producto estrella de Huelva. El choco se convierte así estos días en el gran protagonista.