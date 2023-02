Día Mundial del Hombre del Tiempo: Dani Zamora, el meteorólogo más popular de Huelva

Este 5 de febrero se celebra el Día Mundial del Hombre (o mujer) del tiempo. Una efeméride que brinda homenaje a esas figuras que se especializan en la presentación de las previsiones meteorológicas. Indican información sobre la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad y la nubosidad.

Una labor que no siempre es del agrado de todos, en especial cuando no aciertan en las predicciones del tiempo. Con todo, a pesar de estos desaciertos eventuales, siempre están presentes para mantener informada a la ciudadanía sobre el clima y el tiempo. Como el onubense Daniel Zamora.

Un meteorólogo aficionado que siempre está al servicio de los onubenses para resolver, de manera desinteresada, cualquier tipo de duda relacionada con los fenómenos meteorológicos. Cuando mira al cielo de Huelva lo hace de forma diferente al de resto de personas. Su pasión por la meteorología lo ha llevado a ser un referente para los onubenses y las cofradías de la ciudad y la provincia.

Aunque su formación es la de Ingeniero Técnico de Informática de Sistema, es el 'hombre del tiempo en Huelva' en sus ratos libres. Desde 2007 tiene instalado un observatorio meteorológico digital en las proximidades del Nuevo Estadio Colombino, que compró en Estados Unidos y cuyos datos se pueden cotejar 'on line' en la página web: www.meteohuelva.es.

Se trata de un observatorio automático operativo al 100% que funciona las 24 horas del día. Está situado en una nave industrial situada en una transversal de la Avenida Francisco Montenegro, en primera línea de la ría. Es una estación automática de la casa Davis Instruments, concretamente el modelo Vantage Pro2 Wireless. "Complementariamente, y para garantizar una máxima fiabilidad en los datos pluviométricos, tenemos instalado un pluviómetro oficial Hellmann de 120mm", indica el onubense en su web.

"Siempre me gusta incidir que soy un aficionado, no soy un profesional. Los profesionales de la meteorología son los funcionarios de la Agencia Estatal de Meteorología. Así que afición, pero sí, gracias a Dios, Meteohuelva empezó a crecer, sobre todo a través de Twitter y se ha convertido en lo que es ahora", contaba Zamora al periodista José María Lugardo en una entrevista en este mismo periódico hace unos años.

MeteoHuelva, que está permanente actualizada y que contiene numerosos datos climatológicos de interés, es visitada por muchos onubenses diariamente, aunque la proporción aumenta de forma considerable cuando llegan fechas claves dentro del calendario, como la Semana Santa.

"La mayoría del año es un hobby, pero hay épocas, como Semana Santa, que es una especie de obligación. Pero lo normal es que el resto del año le dedique una media hora al día para actualizar la página web, miro las previsiones, y luego contesto las preguntas de Twitter, que hay días que está tranquilo pero hay otro días (lluvias, frío...) en los que hay mínimo unas 50 consultas al días. Y de momento, intento contestarlas", asegura.

Daniel Zamora cuenta con cerca de 24.000 seguidores en Twitter. Es referente en la provincia de Huelva y uno de los más consultados por medios de comunicación y ciudadanos, junto a la Agencia Estatal de Meteorología.

La última salida del modelo ECMWF mete bastante cantidad de lluvia (más de 100 mm) en el litoral de #Huelva entre miércoles y jueves próximos. Como es una borrasca tan pequeña, los modelos aún no tienen claro donde caerán las lluvias más intensas. A ver las próximas salidas... pic.twitter.com/wzfpARLbQy — MeteoHuelva.es (@Meteohuelva) February 4, 2023

Su pasión por este mundo le ha acompañado desde los 5 años: "Mi madre siempre me comenta que me llevaba horas asomado a la ventana, viendo llover, las nubes... es una afición que ya estaba en mí. Empezó a crecer de una forma muy importante con Internet, que es cuando me di cuenta de que había muchos aficionados a la meteorología, y a través de foros y redes sociales", recuerda.