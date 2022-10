Caída general de la aplicación WhatsApp este martes

WhatsApp no funciona. Es cierto. Si has cogido su teléfono móvil y has tratado de enviar sin éxito un mensaje esta mañana de martes, no es problema de tu conexión ni de tu teléfono, es que la popular aplicación no funciona por un problema generalizado en varios países.

Desde hace unas horas presenta problemas en distintos continentes, en los que ha dejado de funcionar la aplicación. En España, aún con algunos síntomas de que el servicio no respondía como debía, ha dejado de tener acceso también sobre las 9:30 de este martes 25 de octubre.

Los usuarios de la aplicación en España, en principio, han informado a través de otras redes sociales de la lentitud en el envío de mensajes y la ausencia de la doble verificación de recepción y lectura en los textos enviados. Posteriormente, pese a que se puede tener acceso a WhatsApp, la aplicación queda colgada tratando de conectar sin éxito. En ese proceso, ni se pueden enviar ni recibir mensajes.

En países de América del Sur, África y Asia se han reportado incidencias, igualmente, lo que ha llevado a aumentar el tráfico en Twitter y el uso de otras aplicaciones de mensajería como Telegram, superada en el uso diario por el éxito de WhatsApp.

Hasta el momento no se ha informado de los motivos de la caída ni cuándo se reestablecerá el servicio.