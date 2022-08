Movistar trae de nuevo todo el fútbol

Movistar seguirá ofreciendo todo el fútbol, incluida LaLiga SmartBank, para la temporada 22-23 a través de Movistar Plus+ sin incremento de precio y sin necesidad de contratar nada con terceros para disfrutar de todos los partidos. Además, hasta enero de 2023 las nuevas contrataciones dispondrán de toda la oferta de fútbol con un 25% de descuento. Con la incorporación de LaLigaSmartBank, Movistar completa su oferta de todo el fútbol al poner a disposición de sus clientes todos los partidos de las 42 jornadas de LaLiga SmartBank y los seis partidos de la fase de ascenso a LaLiga Santander.

Movistar se afianza así como ‘la Casa del Fútbol’ desde la que poder seguir todos los partidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, además de los encuentros de las competiciones europeas organizadas por la UEFA: UEFA Champions, UEFA Europa League y UEFA Conference League. De este modo, Movistar ofrece diferentes módulos de fútbol con miMovistar para atender todas las posibles necesidades de sus clientes.

Estos módulos de fútbol podrán ser contratados desde cualquier paquete de comunicaciones de miMovistar, que incluyen de serie toda la producción propia de entretenimiento de Movistar Plus+ y la programación deportiva con sus canales #0 y #Vamos. Además, los nuevos clientes de miMovistar podrán disfrutar de un 25% de descuento hasta 2023 en su paquete de comunicaciones. Asimismo, el cliente que contrate fútbol con miMovistar podrá configurar su oferta añadiendo otro tipo de módulos de contenidos. Los clientes con fútbol Movistar Plus+ seguirán disfrutando de una mejor experiencia de consumo tanto en el hogar como en movilidad. Por un lado, en el hogar los usuarios podrán ver en su televisión partidos con calidad UHD y sin necesidad de salir de Movistar Plus+, sin retardos y con las mejores funcionalidades accesibles desde el mando como multicámara, grabaciones, control del directo, ver desde el inicio, últimos 7 días y selección de audio. Por otro, en movilidad también podrán disponer de sus paquetes de fútbol a través de dispositivos (smartphones, tablets…) con la APP de Movistar Plus+ o de DAZN sin costes adicionales. Como novedad, esta será la primera temporada en la que los partidos tanto de LaLiga Santander como de LaLiga SmartBank serán retransmitidos por comentaristas seleccionados por LaLiga.

Movistar sigue avanzando en su objetivo de ofrecer flexibilidad y personalización a través de miMovistar.