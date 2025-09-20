DIRECTO | Magna Mariana de Huelva 2025: la primera en salir será la Virgen de los Dolores, del Perdón

La Virgen de los Dolores de la Hermandad del Perdón, primera en salir este sábado de Magna Mariana.

Huelva se engalana este 2025 para vivir un acontecimiento histórico: la Procesión Magna Mariana, en la que un total de 24 vírgenes, muchas de ellas coronadas y otras tantas titulares de las hermandades de la provincia, saldrán por la ciudad arropadas por miles de fieles.

Desde 10 templos y parroquias, las hermandades iniciarán sus recorridos para encontrarse en el corazón de Huelva, convirtiendo las calles en un escenario único y extraordinario. Es por ello que Huelva Información te ofrece al detalle con imágenes, vídeos y reseñas en riguroso directo todo lo que acontecerá esta tarde, desde las salidas hasta el paso de las vírgenes por el recorrido oficial y el regreso a sus templos.

El recorrido oficial de la procesión Magna Mariana se extenderá desde la Plaza de las Monjas hasta el final de la Gran Vía. Las hermandades comenzarán a pasar por el corazón de las ciudad a las 18:45, teniendo previsto entrar la última -que será la Virgen de La Cinta, pasadas las 21:45.

