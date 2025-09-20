DIRECTO | Magna Mariana de Huelva 2025: la primera en salir será la Virgen de los Dolores, del Perdón
Sigue aquí el minuto a minuto del gran acontecimiento cofrade del año en Huelva
Huelva se engalana este 2025 para vivir un acontecimiento histórico: la Procesión Magna Mariana, en la que un total de 24 vírgenes, muchas de ellas coronadas y otras tantas titulares de las hermandades de la provincia, saldrán por la ciudad arropadas por miles de fieles.
Desde 10 templos y parroquias, las hermandades iniciarán sus recorridos para encontrarse en el corazón de Huelva, convirtiendo las calles en un escenario único y extraordinario. Es por ello que Huelva Información te ofrece al detalle con imágenes, vídeos y reseñas en riguroso directo todo lo que acontecerá esta tarde, desde las salidas hasta el paso de las vírgenes por el recorrido oficial y el regreso a sus templos.
El recorrido oficial de la procesión Magna Mariana se extenderá desde la Plaza de las Monjas hasta el final de la Gran Vía. Las hermandades comenzarán a pasar por el corazón de las ciudad a las 18:45, teniendo previsto entrar la última -que será la Virgen de La Cinta, pasadas las 21:45.
