Sábado Santo en Aracena, Cortegana y Linares de la Sierra

En la mañana del Sábado Santo, la gran mayoría de vecinos de Linares de la Sierra empiezan a enmelar las roscas y figuras de piñonate que ya realizaron el pasado Miércoles Santo y que se rifarán públicamente el Domingo de Resurrección en mesas dispuestas en la Plaza de Toros y en la calle, utilizando barajas de cartas a modo de boletos, y si el tiempo lo impide, se hará en el interior del bar de la Plaza de Toros, un local que dispone el Ayuntamiento. Por la tarde se celebró en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista la Misa de Resurrección. El domingo, después de la misa de las nueve de la mañana, se bendice el piñonate y se celebra la Rifa, organizada por la Hermandad Sacramental. Las roscas tienen un precio de 6 euros. La Rifa se juega con una baraja de cartas: tres cartas por 1 euro.

Aracena se viste de luto el Sábado Santo para acompañar al Cristo Yacente, obra de Antonio Perea, y a la Virgen de la Soledad, de Manuel Vergara, que este año no han podido procesionar por las calles de la localidad. Sobre las 19.30, José Ángel Rodríguez, hermano mayor de la Soledad anunciaba que debido a la previsión de tormenta no realizarían la estación de penitencia. Este año, al menos, les quedará para siempre que la imagen del Señor Yacente ha sido la protagonista del Vía Crucis del pasado 27 de febrero en el que el pueblo de Aracena no faltó durante todo el recorrido. La Hermandad Sacramental del Santo Entierro de Cristo y Soledad de María ha culminado este año el proceso de restauración de las joyas del ajuar de la Virgen, un trabajo realizado por la Joyería El Toisón. Asimismo, Nuestra Señora de la Soledad también estrenaba esta Semana Santa un rostrillo de seda con hilo de plata, regalo de los Diputados de este año.

En Cortegana, la Hermandad del Santo Entierro tampoco pudo procesionar al Señor de la Misericordia, obra del imaginero de El Viso del Alcor, Ramón Martín García de 2011, por la lluvia y por la gran amenaza de tormenta que iban a aparecer durante toda la estación de penitencia. Esperaron media hora pero viendo que el panorama no cambiaba, decidieron la suspensión de la procesión. Cortegana recuperó en 2011 al Santo Entierro, 75 años después de que pereciera en el incendio de 1936. El paso es de caoba adquirido a la Hermandad del Calvario de la localidad cordobesa de Cabra.