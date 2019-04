Oración fue la única cofradía en no realizar la estación de penitencia ayer. Según el programa establecido, era la primera en salir en procesión.Lo cierto es que la media hora anterior a que las puertas de la Concepción debieran abrirse, caía un buen chaparrón. A esa hora, alrededor de las 18:45, las puertas del templo permanecían cerradas y poco trascendía desde su interior aunque inmediatamente después, fuentes del Consejo confirmaban que la Oración había pedido la moratoria de una hora. Pese a que la tarde no estaba muy apacible, un buen número de personas se agolpaba alrededor de La Concepción a la espera de contemplar un bello cortejo como es el que forma esta cofradía y cómo no, sus dos magníficos pasos.

Pero cuando aún quedaba media hora para que concluyera la moratoria, los escasos hermanos que salían del templo anunciaban que la salida se había suspendido. Lo cierto que en principio, costaba creer la noticia por lo que se buscaba confirmación, lo que finalmente llegó. Pese a ello, las puertas del templo continuaron cerradas y la gente en el exterior, poco a poco, fue dispersándose conforme la noticia se iba extendiendo.

El Jueves Santo en la Concepción es por lo demás, una auténtica fiesta en la que todos los onubenses pasan a ver los diferentes pasos situados en el templo. De ello, lucían sobremanera los dos espléndido que portan a los titulares de la Vera Cruz y Oración en el Huerto que se encontraban a ambos lados de la puerta que da a Méndez Núñez.

Con la suspensión de ayer, la Oración no pudo rematar una semana que va a pasar a la historia cofrade onubense, como fue la presencia de la Legión que sacó al Señor de la Vera Cruz por la Carrera Oficial, durante el Sábado de Pasión y que tuvo una impactante respuesta de público que se volcó para ver el acto.