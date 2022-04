El Hermano Mayor del Cautivo responde a la polémica salida del Lunes Santo

Es ya, cuando la Hermandad del Cautivo está refugiada al completo , cuando se anuncia la suspensión de la salida procesional posponiendo el regreso de nuestros titulares para otra jornada, decisión que se toma tras la consulta de nuevos partes que no aseguran la desaparición de riesgo de lluvia para la noche, y especialmente para que los integrantes del cortejo pudieran retirarse.

La jornada de ayer no fue la primera vez que nuestra hermandad se ha mojado en la calle, y seguramente no sea la última. Las hermandades no están exentas de la lluvia, y más aún en casos con itinerarios tan largos.