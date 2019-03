Gota a Gota 24 marzo

Reuniones en palacio

Esta semana ha sido de reuniones por todo el conflicto generado al conocerse que la dispensa que realiza el Obispado a la Hermandad delNazareno “se ha otorgado por motivos de seguridad”, según la Oficina de Prensa del Obispado. Sobre la mesa sigue el artículo 61 de los estatutos y la contundente afirmación del Ayuntamiento de Huelva de que la Semana Santa es segura todos los días.

Realidad y apoyos

No hay que olvidar que quienes han hablado en este tema no son los causantes ni del problema inicial ni del embrollo que ahora se ha montado. El concejal de Seguridad Ciudadana, Enrique Gaviño, ha dicho lo que es en verdad el asunto, que “la Madrugada es segura como toda la Semana Santa”. El presidente de Consejo de Hermandades, Antonio González García, como no podía ser de otra manera, corrobora esa seguridad, y ha agradecido a las fuerzas de la Policía Local y Nacional su esfuerzo para que la Semana Santa sea un éxito. No busquen como siempre al mensajero.

Otro premio para don José

El obispo José Vilaplana Blasco, recibirá el premio Insigne especial de Huelva Televisión “por su honda labor evangelizadora en el mundo cofrade, por su cercanía y apoyo a la Semana Santa, y su profundo compromiso por los valores y oportunidades que ofrecen las cofradías de la capital”. Además, HTV dice que “estos años en Huelva se ha convertido en un faro y guía para las hermandades, estando cerca de todos los actores que participan en el día a día de este ámbito religioso”. Y añade que “es una base firme que ha impulsado y apoyado la Semana Santa, haciéndola más grande, más profunda, más importante”.

Sed felices

En estos días de tanta crispación, no olviden que ha llegado la primavera, que invita a un estado de ánimo distinto, que hay que estar en la calle y oler al azahar de nuestros naranjos, disfrutar de las hermandades que con sus cultos nos acercan la salida de las procesiones. No olviden ser felices, que hoy es domingo, día del Señor.