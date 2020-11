Elecciones a juntas de gobierno

Los vicepresidentes

El comentario de los vicepresidente del pasado domingo hay quien no lo ha entendido y aclaramos. En ningún momento se pone en duda que no se sigan los estatutos, más concretamente el artículo 27 del Estatuto marco, en el que se dice que en caso de ausencia del presidente hay dos posibilidades, o accede el vice o se convocan elecciones. La curiosidad está que en otras instituciones de la sociedad cuando se marcha el presidente se convocan elecciones, que es a lo que acude el presidente de Emigrantes, Inocencio Forcén en su calidad de miembro del PSOE, para elegir al nuevo secretario general del partido en Huelva, dejando para ello su cargo en Emigrantes. No hay nada más, curiosidades, no ilegalidades, no se ha dicho otra cosa.

A otra cosa

La Hermandad de Emigrantes está especialmente agradecida por el hecho de que la Hermandad Matriz del Rocío les haya solicitado su carreta para instalar en ella el belén en estas navidades, en la parroquia de Almonte.

Elecciones en el Cautivo

Daniel Villalba revalidó su puesto de hermano mayor en la Hermandad delCautivo, después de que se anunciara que no se presentaría y todo apuntaba a una candidatura para el Consejo. Consiguió 144 votos a favor frente a los 124 de Antonio González.

Nuevos aplazamientos

La Hermandad del Rocío de Huelva aplaza de nuevo sus elecciones por las restricciones de la pandemia, quedando las votaciones para el día 14 de diciembre. En Los Judíos, por el mismo motivo, las elecciones pasan al día 15.

Cultos de la Inmaculada

Como era previsible no habrá procesión de la Inmaculada, pero su hermandad sí celebrará su devota novena desde hoy a las 19:00. Los días 7 y 8 quedará a la veneración en la capilla del Nazareno.

Mantas para la residencia de las Hermanas de la Cruz

La residencia Santa Ángela de la Cruz que la comunidad de las Hermanas de la Cruz tienen en la barriada de los Dolores han recibido una nueva donación de la obra social que viene realizando el Consejo de Hermandades, en esta ocasión con la Obra Social de la Caixa. Se les ha hecho entrega de 40 mantas adquiridas en El Corte Inglés y que vienen a completar la anterior donación de 40 edredones que se les entregó la pasada semana. Una forma de ayudar a los residentes a pasar el frío invierno.