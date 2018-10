"Krypteia Capital no es nadie en el Recre"

El Recre ocupa un papel importante en la agenda municipal. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, aseguró en el desayuno coloquio organizado por Huelva Información que el Ayuntamiento trabaja para garantizar la estabilidad económica definitiva a la entidad recreativista. El regidor onubense no descarta la entrada de capital al club que le permita la liquidez necesaria para dejar atrás sus penurias económicas. “Estamos analizando y trabajando en las posibilidades que se puedan dar para aportar la estabilidad necesaria al club”, señaló. Sobre el origen de la inyección económica necesaria “no descartamos ninguna posibilidad”. La solución está próxima, según Cruz, quien destacó que “estamos en ello, siempre estamos en ello”. El alcalde de Huelva garantizó que “no descansaremos hasta que la situación económica esté totalmente normalizada y el club tenga la necesaria estabilidad”.

Gabriel Cruz fue muy claro a la hora de definir el papel de Krypteia Capital en el club y la relación del Ayuntamiento como propietario con Eurosamop. Krypteia Capital “a día no hoy no es nadie en el Recre, a día de hoy no es nadie”. La sociedad que preside Óscar Romero “se presentó a dos concursos de venta en los que Mesa de Contratación descarta a Krypteiaa, nada más”. En cambio, con Eurosamop “mantenemos una relación cordial propia del propietario con quien tiene que dasarrollar sus facultades de gestión, aunque, como es comprensible, es el consejo de administración como responsable del día a día del club quien tiene el contacto permanente con Eurosamop”.

Hace casi un año que el Ayuntamiento asumió el pago por cuenta de la deuda con la Agencia Tributaria que mantenía bloqueadas las cuentas de la entidad albiazul. Cruz aludió a ese desembolso como imprescindible para permitir la supervivencia del Decano. El Ayuntamiento “posibilitó que el proyecto de salvación del Recre con el pago, un pago que retornará a las arcas de Huelva como quedó reflejado en los diferentes pliegos de venta”. Ese movimiento fue posible como consecuencia de la declaración del Decano como Bien de Interés Cultural. Una decisión “de la que no me arrepiento en absoluto y me da mucha pena que haya quien se la cuestione”. El Recre “forma parte de nuestra vida, de la de todos los onubenses”. El conjunto albiazul “no es seña identidad por ser BIC sino que es BIC por ser nuestra seña identidad. Es nuestro orgullo y lo vamos a defender siempre”.