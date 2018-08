La venta queda desierta al no cumplir Krypteia el pliego

Adiós a la venta. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Huelva descarta a Krypteia Capital como aspirante a la adjudicación del 90% de las acciones del Recreativo al considerar que su propuesta no cumple las condiciones exigidas en el pliego. Por lo tanto, la venta queda desierta, tal y como adelantó Huelva Información en su edición digital. Se abre un nuevo escenario para el Decano puesto que, según anunció el alcalde Gabriel Cruz, queda descartado abrir un nuevo proceso de venta -sería el cuarto en poco más de un año- y el futuro de la entidad pasa por la gestión del actual consejo con el respaldo del Consistorio como propietario. Fueron las dos principales conclusiones de una ajetreada mañana.

El equipo de gobierno comunicó a primera hora de la mañana a las diferentes fuerzas políticas representadas en el pleno municipal la decisión de dejar desierta la venta en base a las conclusiones de la Mesa de Contratación y el informe desfavorable de la LFP. Apenas una hora después le correspondió al alcalde, Gabriel Cruz, hacer pública la decisión. Lo hizo acompañado del consejo de administración albiazul, al que quiso arropar de este modo y legitimar ante el nuevo horizonte que se plantea para la entidad.

"Seguiremos trabajando para normalizar el club y ponerlo en la situación que tiene que estar"

Cruz giró sobre dos ideas fundamentales. La declaración como desierta de la venta al considerar inviable la propuesta presentada por Krypteia por incumplir las condiciones mínimas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas y un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la entidad.

El regidor onubense explicó que la oferta de Krypteia Capital no sólo tuvo el informe desfavorable solicitado a la Dirección de la Liga Profesional, sino que además fue rechazado de manera "inexorable" por todos los miembros de la Mesa de Contratación del Consistorio. El órgano municipal fue contundente en su decisión de no proponer "en ningún caso" la contratación en los términos que se hizo la oferta por no ajustarse al pliego aprobado por el Ayuntamiento. La propuesta se elevará a pleno para su ratificación.

El comunicado enviado por el Consistorio es muy claro. Según el Ayuntamiento, "la Mesa de Contratación determina, atendiendo a los informes emitidos por la Liga Profesional, que el plan de Krypteia no garantiza una aportación dineraria inicial que haga frente al total de la deuda vencida, líquida y exigible, así como a la deuda inaplazable". Igualmente, considera que "el plan de Krypteia se basa en una cifra de ingresos, de acuerdo con clubes comparables, por encima de lo razonable y que en ningún caso se han aportado las garantías o justificación de dichos ingresos por encima de este nivel". Además, concluye que "respecto a los gatos deportivos y no deportivos, no plantea una estructura acorde a clubes comparables, ni un coste de plantilla deportiva que otorgue posibilidades de ascenso a Segunda División A". Por lo tanto, el informe de la LFP incide en las mismas dudas que reconoció hace dos semanas al primer plan de viabilidad de la sociedad que encabeza Javier Jiménez, quien pese a las alegaciones presentadas no ha logrado convencer a la Liga.

Cruz puso en evidencia que en los tres procesos de venta de las acciones abiertos por el Consistorio, desde el más exigente al más flexible y al más garantista, no ha habido una oferta seria y solvente que cumpla con las condiciones impuestas y que garantice los intereses del Recreativo y del Ayuntamiento "para no volvernos a ver en esta situación".

En consecuencia, el alcalde hizo hincapié en que "el Recreativo no está huérfano, tiene y seguirá teniendo un propietario, el Ayuntamiento, que junto con el recreativismo, la afición y el consejo de administración evitó que el Recre desapareciera, y con los que seguiremos trabajando en la línea de normalizar la situación del club, de cumplir con sus compromisos, de sacarlo adelante y de ponerlo en la situación que tiene que estar". El Recre "desde la expropiación que evitó su desaparición ha dado un salto enorme desde estar bloqueado y sin poder operar ni hacer campañas de abonados a su situación actual y hay que seguir trabajando".

Gabriel Cruz recordó que el Recre es "una seña de identidad, que tenemos que cuidarlo, y, por tanto, no vamos a hacer dejación de responsabilidad". Para lograrlo se marcó como objetivo "llevar al Recreativo a una senda de estabilidad y vivir una temporada de absoluta normalidad en la gestión con acuerdos y con pagos, así como avanzar en la parte deportiva". Tanto el Ayuntamiento como la ciudad "no podemos vivir el Recre como un problema, el Recreativo es una seña que tenemos que defender, proteger y garantizar, y seguiremos gestionando y tomando decisiones para conseguir disfrutar del equipo esta temporada". Sobre la continuidad de Eurosamop en la gestión insistió en que "tiene contrato en vigor" para concluir que "nos va sentar para hablar con normalidad".