Chuli: "Estoy feliz en el Recreativo, estoy donde quiero estar"

Chuli regresa seis años después al Recreativo de Huelva con ganas de aportar su granito de arena para que el proyecto albiazul tenga un final feliz con el retorno a la categoríal de plata. No se considera la estrella del Decano y llega en un buen momento de forma, aunque no se sabe si debutará este domingo.

Juan Antonio Zamora, secretario técnico, aseguró en la rueda de prensa que “poca presentación hace falta”, ya que Chuli es un jugador sobradamente conocido por la afición albiazul. “Para mi ha sido una satisfacción que esté aquí después de varias semanas de negociación. Tengo que darle las gracias a su mujer y su familia por el esfuerzo que hacen para estar aquí”, ya que tenía ofertas superiores económicamente hablando. “Él tenía ganas de venir y sabía hasta donde yo podía llegar, ha sido difícil, pero ambos somos dos hombres ilusionados. Teníamos que entendernos sí o sí”.

Zamora también resaltó que “el club está en deuda con la afición por la respuesta que está dando a la campaña de abonados, en un año en el que se ha batido el récord de socios en Segunda B”, y este fichaje de Chuli es un 'premio'.

El atacante onubense ocupará la ficha que debe dejar libre el lesionado Iván González, y con él se completaran las 16 fichas sénior.

Chuli ha firmado un contrato por dos temporadas con opción a otras dos más tal y como adelantó este diario, en “un contrato que se ha tenido que redactar con muchísimo cuidado”, es “un magnífico futbolista, una seña de identidad del club, nos ha representado en los buenos y en los malos momentos, y espero que nos va a llevar a disfrutar del Recreativo en una categoría superior, junto al resto de compañeros”, manifestó Zamora, que pidió que no se le preguntaran por otros temas de actualidad para así dar más protagonismo al jugador.

Chuli han pensado en muchas ocasiones en su regreso a Huelva. “El que me conoce sabe que me fui con el rabillo del ojo mirando aquí. Mi prioridad era quedarme, pero busqué retos y crecer en categorías superiores, pero siempre he pensado en el Recre, sigo siendo socio y uno siempre mira para casa”.

“Esta vuelta es un reto y un deseo, sobre todo un reto. Hay gente que me decía que para venir a casa siempre hay tiempo, que es para el final de mi carrera, pero no pensaba en eso. Es una responsabilidad, vengo a ser uno más, a empujar al equipo, a ponerme el mono de trabajo porque soy un albañil de esto porque peleo cada balón como si fuera el último. Es a lo que vengo”.

Estas semanas ha sido protagonista porque todo el mundo quería conocer su futuro. “Yo intentaba pasar por encima de todo eso, hacía mi día a día, entrenaba cada día con el preparador físico y buscaba abstraerme de todo esto. Las últimas semanas han sido de noches difíciles, de nervios, pero al final estoy donde quiero estar y feliz”.

La pasada campaña el equipo se metió en los play off de ascenso, y si ya entonces Chuli estaba pensando en volver, podía haber sido en Segunda División, pero no pudo ser. “Quiero al Recre en Segunda esté yo o no; siempre lo quiero en lo más alto. Se juntaba el deseo de jugar en Segunda y si era con el club de mi vida mucho mejor”.

Aunque no le guste, llega como fichaje estrella del Decano en este nuevo proyecto: “Estrella no soy, soy un albañil, con el mono de trabajo y vengo a ser uno más y ayudar al equipo en todo lo que pueda, en lo que el técnico me pida y donde me pida”.

Baja de categoría, pero la idea es dar un paso atrás para luego darlo hacia adelante. “Pienso en este paso, en ponerme en forma y ayudar al equipo; pensar más allá es despsitarse, tienes que tener los pies en la tierra, mirar el día a día, ayudar al equipo que eso es lo que va a hacer que a mi me vaya mejor”, declara el delantero.

Su llegada es la guinda al pastel, pero eso no le añade una presión extra: “Más que presión es responsabilidad; el primero que quiere que el Recre esté en la Liga de Fútbol Profesional soy yo; vengo con la responsabilidad de intentar llevarlo ahí, donde merece estar, y eso me hace ser más profesional y estar más concentrado”. “La plantilla es la misma con un jugador más que va a seguir peleando y a ayudar a todos”.

Chuli llega al club en un buen momento de forma, porque no ha estado parado en la pretemporada. “Físicamente estoy bien, pero el ritmo no es lo mismo entrenar solo con un preparador físico que competir contra compañeros o rivales. Lo que el técnico mande; hablaré con él y lo que decidamos entre ambos” (sobre su posible debut esta jornada).

¿Se ve para jugar al menos 20 minutos? “Sobre todo por el deseo, por las ganas que tengo tras estar dos meses fuera de una dinámica de grupo, pero es algo que hay que pensarlo bien y andar con pies de plomo”. Ya ha 'visualizado' el momento en el que volverá a saltar al césped del Nuevo Colombino. “Sí, se me ponen los pelos de punta. Se lo he dicho muchas veces a mi entorno: He pisado muchos estados, pero lo que me hace sentir el Nuevo Colombino no me lo ha hecho sentir ningún otro sitio”.

Sobre la plantilla, el onubense comenta que “el ambiente me ha gustado mucho, el ritmo del entrenamientos, como todos arrimaban; hay muy buena plantilla y con trabajo podemos estar ahí arriba”, concluye.