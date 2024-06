Sin noticias de Josiel Núñez

Poco a poco nos vamos adentrando en el mes de junio y las novedades en el Recreativo de Huelva caen a cuenta gotas. Ya son varios los jugadores de la plantilla que se han despedido definitivamente del club, entre ellos los dos cedidos por Cádiz y Atlético de Madrid. Tan solo un fichaje confirmado, el de Dani Perejón, quien viene a sustituir la baja de Antoñito.

De los once teóricos titulares este curso, solamente Josiel Núñez continúa sin tener un futuro claro. El resto, o bien tienen contrato o bien ya han anunciado que no continuarán en las filas del Decano. No obstante, el centrocampista panameño aún no se ha pronunciado al respecto. Esta temporada ha dado un paso adelante siendo un jugador clave para Abel Gómez, jugando 36 de los 38 partidos de liga.

Con el técnico sevillano comandando la nave albiazul un año más, la intención es que pueda seguir en Huelva. Conoce a la perfección a David del Pozo y ya ha demostrado de lo que puede ser capaz en el doble pivote. Su buen rendimiento en la capital onubense le ha valido para volver a la selección cuatro años después.

Precisamente este hecho hizo que se perdiera el último partido de liga ante la UD Ibiza. Desde el club reconocían la intención de reunirse con él para valorar su situación una vez finalizada su concentración con el combinado panameño, pero lo cierto es que hasta el momento Josiel no ha vuelto a Huelva. De hecho, se encuentra de vacaciones en su país natal.

El centrocampista, con contrato hasta el 30 de junio, deberá volver a Huelva para reunirse con la secretaría técnica y tomar una decisión acerca de su futuro. A sus 31 años se ha consolidado en Primera Federación con dos goles y cinco asistencias, además de ser el tercer jugador de campo con más minutos sobre el verde superando la barrera de los 3.000.

Hasta la fecha ha disputado 70 partidos oficiales con la camiseta del Recreativo de Huelva saliendo desde el principio en 65 de ellos. Llegó a España en la temporada 20/21 para jugar en Tercera División con el CF Intercity. Al año siguiente en Segunda Federación volvió a ser fundamental en el esquema de los alicantinos para acabar recalando en Huelva en la misma categoría, donde ha alcanzado su mejor versión a la espera de saber si podremos seguir viéndole en el Nuevo Colombino el próximo curso.