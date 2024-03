Las notas individuales del Recreativo ante el Castellón

El Recreativo de Huelva se vino de vacío de Castellón después de nadar mucho y acabar muriendo en la orilla. Una gran segunda parte en un ejercicio de casta y coraje logró igualar un partido que se había puesto 2-0 en contra, pero un penalti dudoso de Alberto Trapero acabó por instalar el definitivo 3-2 en el marcador.

Estas son las notas individuales de los jugadores del Recreativo en el encuentro ante el CD Castellón:

RUBÉN GÁLVEZ: Bien. No pudo hacer nada en ninguno de los tres goles. Estuvo muy seguro en las demás acciones que requirieron su trabajo, como varios disparos desde fuera del área y algunas salidas que solventó bien con el puño.

SERGIO DÍEZ: Insuficiente. Se vio muy superado por Douglas Aurelio. El brasileño le ganó la partida en el primer gol de cabeza y llegó hasta línea de fondo en el pase que dio lugar al segundo gol. No tuvo su día, pero no se le puede reprochar absolutamente nada.

ALBERTO TRAPERO: Suficiente. Hizo el penalti del definitivo 3-2 en una jugada en la que estuvo algo torpe teniendo al delantero de espaldas. En el cómputo general no hizo un mal partido, pero el penalti le condenó definitivamente.

RUBÉN SERRANO: Bien. En su línea habitual. Cortó varios balones peligrosos y se animó con alguna conducción. A balón parado dio sensación de peligro. El equipo encajó tres goles pero no se le puede achacar ninguno al onubense.

RAHIM: Bien. Regresó con ganas. No se le notó nada que jugó 90 minutos con su selección el pasado martes. Subió la banda continuamente, pero en una de esas internadas dejó espacios para que Israel Suero pusiera un centro cómodo en el primer gol local.

DEL POZO: Notable. El mediocentro volvió a ver puerta con una definición digna de un delantero de primer nivel. Se plantó solo ante Gonzalo, regateó al guardameta y marcó a placer. Más allá de eso, dio mucha continuidad al juego completando un buen partido.

JOSIEL: Bien. No estuvo mal el centro del campo del Recre, aunque Del Pozo estuvo un escalón por encima. El panameño intentó varios desplazamientos en largo y filtró algún que otro pase peligroso.

DE LA ROSA: Notable. De los mejores del Recre, muy incisivo durante todo el partido en fase ofensiva. Provocó el penalti que supuso el primer gol e intentó un par de veces el golpeo, pero se encontró con Gonzalo. No escatimó en esfuerzo y disputó el partido completo por primera vez esta temporada.

ANTONIO DOMÍNGUEZ: Insuficiente. Repitió como enganche por dentro pero no le salieron las cosas. No estuvo fino con balón y para colmo marcó en propia puerta al intentar interceptar el balón de Douglas Aurelio. Al igual que Sergio Díez no se le puede achacar nada.

ÁLVARO BUSTOS: Insuficiente. Se espera mucho más de él. Regresó a la titularidad pero pasó prácticamente desapercibido, también motivado por lo espeso que estuvo el equipo con balón en la primera parte. Debe dar un paso adelante si quiere hacerse un hueco en el once.

LUIS ALCALDE: Notable. Se notó mucho su vuelta a la titularidad tras dos partidos fuera. Marcó el primer gol de penalti y filtró un pase espectacular que dejó solo a David del Pozo en el segundo. El Recre necesita su mejor versión en el tramo final de la temporada y está dispuesto a mostrarla.

ANTOÑITO: Suficiente. Entró para dar frescura en el carril derecho. Sostuvo medianamente bien a su par cuando entró, pero no estuvo fino con balón. De hecho, vio tarjeta amarilla en el descuento tras una pérdida.

IAGO DÍAZ: Suficiente. Lo intentó con un golpeo lejano. El equipo acusó los esfuerzos y llegó muy cansado a los últimos minutos, lo que hizo que el gallego no pudiera brillar.

MIGUELETE: Suficiente. No tuvo demasiado tiempo y apenas tocó balón. Al igual que Álvaro Bustos se espera que de un paso adelante. Veremos si la próxima semana ante su ex equipo es el día.

GORKA ITURRASPE: Sin calificación. Entró casi en el descuento y apenas tocó tres balones.