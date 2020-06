Más de la mitad de los fichajes que le quedan al Recreativo de Huelva serán sub 23

El Recreativo de Huelva ha comenzado a dar forma a un bloque que funcione con garantías durante la próxima temporada. Actualmente, Claudio Barragán cuenta con 12 futbolistas en sus filas, de los que tan solo uno es sub 23, Gerard Vergé, sobre el cual aún no hay ninguna decisión tomada respecto a su continuidad en la plantilla.

La normativa dicta que cada club de Segunda B puede disponer de un mínimo de 15 fichas profesionales, si bien la nómina de jugadores mayores de 23 años se limita a tan solo 16. En el caso de que el Recreativo quisiera doblar todas las posiciones y, por consiguiente, disponer de un plantel de 22 futbolistas, necesitaría de la incorporación de 11 jugadores en el caso de que a Gerard se le busque finalmente una salida. De estos 11 fichajes, seis serán menores de 23 años, mientras que cinco tendrán fichas séniors.

De los sub 23 de la última temporada, tan solo permanecen en la plantilla Miguel Cera, aunque para el próximo ejercicio dejará de serlo, y el propio Gerard Vergé; además de Fran, quien continuará alternando el filial y el primer equipo.

La idea que maneja la secretaría técnica es doblar posiciones ya cubiertas con futbolistas menores de 23 años. De este modo, a Nauzet, cuya renovación está muy cerca de cerrarse, le disputará la titularidad un portero sub 23, tal y como sucedía hace dos temporadas con Marc Martínez y Álex Lázaro.

Del mismo modo, en la zona defensiva Barragán ya cuenta con cinco futbolistas –Diego Jiménez, Jesús Valentín, Luis Madrigal, Miguel Cera y Jorge Morcillo–. Por tanto, los dos o tres jugadores que llegarán para completar la defensa serán sub 23.

Las fichas séniors están previstas para el centro del campo y para los puestos de ataque. En la medular, por el momento, solo figura como mediocentro puro Alberto Martín, con quien el club espera cerrar una readaptación de su contrato en base a la nueva realidad económica que afronta el Recreativo de Huelva. Por tanto, llegarán tres pivotes más, de los que uno o dos serán mayores de 23 años.

En el enganche el Recre cuenta con Alberto Quiles y con un recambio que bien podría ser sub 23. Este rol lo desempeñaría Gerard Vergé o un nuevo futbolista si se tiene en cuenta que el tarraconense no ha contado para Claudio Barragán en ningún encuentro de la última temporada. En cualquier caso, también se contempla la opción de adquirir a un mediapunta mayor de 23 años siempre y cuando el club priorice fichar a más jugadores sub 23 para el ataque.

Las tres posiciones de ataque contemplan seis plazas si el club se ciñe a la conformación de un plantel de 22 hombres. El extremo sevillano Sillero está atado y el Recre tiene muy encauzadas la readaptación del contrato de Chuli y la renovación de Víctor Barroso. En función de las necesidades del equipo y del escenario que se dibuje en el mercado estival, el club firmará a uno o dos séniors, dejando las fichas libres para los sub 23.

El papel de los sub 23 es importante para la Segunda B. Se trata de un colectivo de futbolistas que imprime energía al equipo, además de calidad en muchos casos, por lo que se antoja imprescindible acertar con los fichajes.

En el Decano, los jóvenes han tenido bastante importancia desde que el club descendiera a la Segunda División B. En la primera temporada, el Recreativo se armó con Rubén Gálvez, Mica Pinto (hasta enero), Álvaro Moreno, Ernesto, Dani Molina, Keita y Nana (que fue apartado y se marchó en enero). Igualmente, también jugaron con asiduidad Waldo, Arturo, José Alonso, Iván Robles o Aitor Brioso.

En la siguiente campaña José Alonso e Iván Robles fueron piezas clave dentro del equipo titular, sobre todo, a raíz de que Pavón relevase a Ceballos. También acumuló muchos minutos Dani Molina, aunque se marchó al filial del Celta en el mercado invernal. Igualmente, también gozaron de partidos, aunque con una participación más discreta, Waldo, Sedeño, Manu Ramírez, Pape, Altamirano y Arturo Cordero.

Con Eurosamop llegó una amplia nómina de futbolistas sub 23, como José Carlos Lazo, el mejor jugador menor de 23 años de las últimas temporadas. Al sanluqueño también le acompañaron como piezas importantes Gorka Santamaría y Traoré. Por su parte, menos participación tuvieron Julio, Víctor Barroso y David Segura.

En la campaña 18/19 los sub 23 que tuvieron un peso específico fueron Victor Barroso y Alberto Ródenas, aunque este último en la segunda vuelta. Por contra, permanecieron inéditos Álex Lázaro, David Segura, Ikwu, Ismael Benktib y Charaf; mientras que tampoco acumuló minutos por error en la inscripción Mario Hernández, que terminaría marchándose al Melilla sin debutar.

En la temporada que acaba de concluir, los sub 23 que mayor desempeño han mostrado han sido Gustavo y Cera, además de Gerard, que ha ido de más a menos. Por su parte, ni Irizo, ni Cristian Martínez ni Kleando tuvieron apenas oportunidades, si bien los dos últimos llegaron en el mercado invernal, lo que debilitó su presencia en el equipo.