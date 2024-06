El guiño al Recre del onubense Simón Moreno

El Recreativo de Huelva sigue en su planificación para la próxima temporada mientras se deciden los dos últimos equipos que ascenderán a la Liga Hypermotion. Actualmente el club cuenta con nueve jugadores con contrato en vigor: Rubén Gálvez, Guillermo Centurión, Dani Perejón, Rubén Serrano, Rahim, David del Pozo, Luis Alcalde, Antonio Domínguez y Caye Quintana. Casi el doble de futbolistas que el CF Intercity, rival del Decano en el Grupo II.

El conjunto alicantino comunicó a través de sus redes sociales la situación contractual de su plantilla, en la que solamente cinco futbolistas continúan respecto a la pasada campaña: Alessandro Burlamaqui, Oriol Soldevila, Martín Bellotti, Mikel Mendibe y uno de los máximos goleadores este curso, el ecuatoguineano Emilio Nsue. Así mismo, desde el Intercity quisieron "agradecer a todos los futbolistas de la temporada 23/24 su compromiso y la profesionalidad mostrada hasta el último momento que han pertenecido y defendido a nuestra entidad. Gracias y suerte en vuestros nuevos retos".

Entre los jugadores que no continuarán en el conjunto del Antonio Solana se encuentra un onubense. Simón Moreno, hermano del ex recreativista Joselu, pasa a ser agente libre tras estar esta campaña a las órdenes de Alejandro Sandroni. El cartayero ha disputado 23 encuentros, 10 como titular, sin fortuna de cara a gol. No obstante, cabe recordar que ha pasado por un auténtico calvario de lesiones en los últimos años.

Tras pasar por la cantera del Villarreal como su hermano, Simón se marchó al Almería tras convertir 13 dianas en el filial amarillo. Sin fortuna, decidió probar suerte de nuevo en la categoría de plata primero en las filas del Cartagena y luego en el Mirandés. En Anduva comenzó el curso 21/22 como un tiro, marcando cuatro goles en las primeras nueve jornadas.

Sin embargo, una grave lesión de rodilla sufrida en Valladolid el 6 de noviembre de 2021 le mantuvo 17 meses en el dique seco, redebutando en abril de 2023. Ahora, tras un periplo por el Intercity, Simón Moreno queda libre para firmar por cualquier equipo. Incluido el Decano, donde el cartayero ha dejado constancia a los aficionados albiazules que finaliza contrato a modo de guiño.