El Recreativo de Huelva vuelve a la senda victoriosa en otro partido sin brillo (0-1)

El Recreativo de Huelva cumplió el objetivo de volver con los tres puntos de Jerez al imponerse por 0-1 al Xerez DFC gracias al gol de Juanjo Mateo en el minuto 25. Los partidos del Decano son ya repetitivos, calcados: buena primera parte, se pone por delante, no acierta a rematar la faena y luego, tras el descanso, baja su nivel y le toca sufrir. Hay días que eso no te sale bien, pero otros, como es la ocasión, en los que el contrario pone voluntad pero sin acierto. Porque el Xerez DFC ha sido de los peores equipos a los que se ha enfrentado el Recre hasta ahora, sobre todo en la parcela ofensiva. Esta jornada ha quedado claro una vez más que hacen falta refuerzos, porque da la sensación que el equipo vive al límite.

El conjunto de Abel llegaba a esta cita con un resfriado. Los dos últimos tropiezos habían dejado tocada la buena salud que estaba exhibiendo el equipo y ahora las opciones eran bien simples: o se curaba el resfriado (victoria) o pasaba a gripe (empate o derrota).

Ante Utrera (0-0) y Sevilla Atlético (1-1) quedó demostrado que únicamente con la defensa no basta, hace falta algo más. Y ese algo más es el gol, generar muchas ocasiones, ver puerta con facilidad, anotar dos goles o más (lo de los dos goles sólo se ha visto ante el Yeclano, Betis Deportivo y El Ejido; lo de meter tres goles en un mismo encuentro parece un imposible).

Y también cuenta el rival que tengas enfrente. Si estás en medio de la incertidumbre no es lo mismo enfrentarte al líder que al colista, aunque la pasada semana también lo tenía el Decano todo a favor y al final acabó complicándose la vida ante el Sevilla Atlético, todo por meterse atrás en vez de ir a rematar el partido, un error que se ha vuelto a repetir.

Por suerte, el rival está peor aún, porque si presión tiene el Decano, igual o mayor es la que soporta un Xerez DFC que comenzó apuntando alto y ahora está en puestos de descenso, sin saber lo que es ganar en casa (3 empates, 3 derrotas), con problemas para ver puerta (8 goles en 12 partidos) y con el rumbo perdido. Es decir, el equipo al que te quieres enfrentar cuando tienes necesidad de victoria.

Abel repitió el equipo inicial de la semana pasada, con Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán, Fran Ávila, Jordi Ortega, Josiel Núñez, Arjona, Iago Díaz, Peter y Caballero. No es que el equipo hiciese un partido espectacular ante el filial del Sevilla, pero Abel mira al banquillo y no le convence lo que ve.

Tres minutos tardó el Decano en llevar el peligro a la puerta rival, en un centro de Iago Díaz que toca en un defensa y el meta saca el balón cuando entraba junto al poste. A renglón seguido, balón en largo a Peter, no controla bien y su remate en semifallo sale rozando el poste cuando estaba solo ante Álex Quesada.

Responde en el 7 Edu Salles con un disparo tímido que detiene sin problemas Rubén. El conjunto onubense desborda con facilidad por las bandas pero sus centros no son aprovechados, como sucede en el 11, cuando un gran servicio de Arjona no acierta a rematarlo a gol Caballero.

Domina el conjunto visitante, pero ahora el Xerez DFC tapa mejor los huecos y concede menos, aunque en ataque apenas da señales de vida; es incapaz de dar tres pases seguidos y Rubén Gálvez es un mero espectador (m. 20).

Y cuando el partido está decayendo, el Recreativo, como suele ser habitual, se pone por delante: Pase en profundidad de Arjona a Caballero y éste asiste a Juanjo Mateo para que remate de cabeza desde el área pequeña y anote el 0-1 (m. 25). Primer tanto esta temporada del lateral derecho, que la temporada pasada anotó 6. Justo premio para los onubenses ante un rival más preocupado de defender que de atacar y que ahora, con el marcador en contra, tendrá que cambiar su planteamiento.

En el 38 Caballero roza la sentencia (al cuadro azulino le cuesta un mundo ver puerta) con un remate de cabeza desde el punto de penalti que repele el travesaño con el meta ya superado. Y justo antes del descanso (44), el único susto para los recreativistas, con un gol local de Durán tras un saque de esquina que anula el colegiado por una falta previa.

Buenos primeros 45 minutos del Recre, que está encontrando el camino hacia el área local bien por las bandas, bien con balones en largo por encima de la defensa. El Xerez DFC, muy limitado, demuestra porqué está en zona de descenso.

Nada más comenzar la segunda mitad (m. 47) Caballero llega forzado y no remata un balón muerto en el área. La tónica del encuentro apenas varía, con un Decano que controla y domina y un cuadro azulino que intenta estirarse tímidamente, que quiere pero no puede porque le faltan recursos. A la hora de partido, Edu Salles remata al centro de la portería y el meta albiazul ataja sin problema.

No se mete atrás el Recre, que tiene otra ocasión de oro en el 65 cuando un despeje de Fran Ávila deja a Peter solo ante el meta, pero el nigeriano sale perdedor del mano a mano.

El duelo trascurre como quiere el conjunto de Abel, jugándose muy poco, con un ritmo lento, interrupciones... Simeone, en el 72, se encuentra en un balón tras un despeje del meta pero no lo sabe aprovechar y dispara flojo y desviado cuando podía avanzar y generar más peligro.

El Xerez aprieta y el Recre vuelve a vivir en el sufrimiento en los minutos finales (80'). El Decano repite el error de la semana pasada dando un paso atrás, pero tiene la fortuna de que el cuadro local no tiene pólvora. El partido se juega en las inmediaciones del área visitante. Abel no quiere sorpresas y mete a Crespo y Rubén Serrano por Caballero y Arjona para amarrar el 0-1. No hubo tiempo para más en los 5 minutos de prolongación y el Decano se vuelve a llevar tres puntos aunque sin brillo.

Ficha técnica

Xerez DFC: Álex Quesada, Sergio Martínez, Álex Rasines, Álvaro (Erik Daniel, 72), Durán, Joao Paulo, Carri, Baeza (Rifat, 87), Bello (Simeone, 72), Javi Navas (Ricky Castro, 64) y Edu Salles.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán, Fran Ávila, Jordi Ortega, Josiel Núñez, Arjona (Rubén Serrano, 87), Iago Díaz (Juanito, 72), Peter (Laerte, 77) y Caballero (Adri Crespo, 87).

Árbitro: Muñoz Blázquez (Extremadura), asistido por Gómez-Landero Ossorio y Cobos Pujol. Mostró tarjeta amarilla a Javi Navas, Álvaro, Edu Salles, Francis (entrenador); Josiel Núñez, Pablo Caballero, Rubén Gálvez.

Goles: 0-1/Minuto 25. Juanjo Mateo.

Incidencias: Partido de la jornada 13 disputado en el estadio de Chapín. Encuentro dedicado a Afanas Jerez.

