Rubén Jurado justifica el mercado de invierno en el Recreativo

Rubén Jurado va ganando peso en el Recreativo de Huelva con el paso de las jornadas, convirtiéndose en un jugador importante en el esquema de Alberto Gallego. El delantero sevillano, que el 25 de abril cumplirá 36 años, lleva 8 partidos con el Decano, seis de ellos titular, aunque en ninguno ha completado los 90 minutos.

Acumula 413 minutos, con dos tarjetas amarillas y dos goles decisivos, el que marcó el domingo al Cartaya que le dio el derbi al Decano (1-0), y el que valió para poner el 1-1 en Gerena, donde el conjunto albiazul acabó imponiéndose por 1-2.

Su balance como albiazul es de 6 partidos ganados (Xerez CD 0-2, Gerena 1-2, Conil 2-0, Sevilla C 3-1, Los Barrios 2-0 y Cartaya 1-0); uno empatado (Pozoblanco 1-1) y uno perdido (Puente Genil, 3-1).

Rubén Jurado está justificando la apuesta que hizo el club por él en el mercado de invierno (Bouba y Cancelo apenas están teniendo protagonismo, y la presencia de Juanito está siendo intermitente), arrebatándoselo a un Xerez CD donde era un jugador clave (17 partidos, 13 como titular, y 6 goles).

El delantero regresó a la titularidad en el derbi tras ser suplente en Pozoblanco, y pese a que sólo llevaba un gol, en la pasada semana comentó que no le preocupaba: “Estoy tranquilo; soy un delantero y me gusta marcar goles, pero también asociarme, ayudar al equipo, que está por delante de mi, y si mi trabajo vale para que otro compañero marque yo me voy contento para casa”. Las asistencias y trabajar para el equipo son otras de las virtudes del jugador.

La dirección deportiva del club apostó por su incorporación porque sus características eran complementarias a las de Chendo y Juan Delgado. Desde la llegada de Rubén Jurado, el técnico Alberto Gallego ha apostado en la mayoría de los encuentros por alinear a dos de sus tres delanteros, reclamando una mayor compenetración entre ellos.

Su conexión con Juan Delgado está siendo mayor que con Chendo; de hecho, desde que Rubén Jurado debutó como albiazul el 6 de febrero (precisamente ante su ex equipo, el Xerez CD) Chendo no ha marcado ningún gol y Juan Delgado, tres (al Xerez CD, a Los Barrios, y también en Puente Genil cuando Rubén no estaba ya en el terreno de juego).

En los tres partidos que le restan al Recreativo (en el Nuevo Colombino consecutivamente ante Córdoba B y Cabecense, y en la última jornada en Tomares), los tres delanteros intentarán mejorar sus registros goleadores. Por ahora, Adriá Arjona y Juan Delgado comparten el pichichi albiazul con 9 dianas, mientras Rubén Jurado lleva 8 (6 con el Xerez y 2 con el Decano), seguidos de Juanjo Mateo y Peter (6) y Chendo (5).