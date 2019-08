Rubén Cruz, directo: "El objetivo es ascender, no hay otro"

A tenor de lo que se vio en Portugal ante el Badajoz, quizás el Decano necesite más tiempo para tener automatismo y mejorar un poco en el tema físico. “ Los conceptos los tenemos y a lo mejor falta físico por el cansancio, pero el equipo está en una dinámica buena ; los entrenamientos están siendo intensos y cortos y el equipo llega bien físicamente. En Badajoz no tuvimos el dominio del balón, tuvimos que correr mucho, sufrimos mucho desgaste y eso pesa, veníamos de un viaje largo, entrenamientos intensos los días anteriores... no son excusas pero puede influir. El equipo va a llegar físicamente muy bien y no hay que alarmarse porque hayamos perdido. Hay que centrarse en el día a día”.

Rubén Cruz conoce bien la categoría y cree que las aspiraciones deben ser máximas, aunque avisa que no hay que comparar esta temporada con la anterior. “ Lo del año pasado ya pasó. Cada ciclo termina ; los que estaban ya no están y hemos llegado gente nueva con mucha hambre y mucha ambición, nos encontraremos a rivales diferentes. El listón lo pusieron muy alto y esperemos cumplir con el objetivo, que es ascender, no hay otro; sea como sea, acabando primero, segundo o cuarto, pero lo primero es meternos en el play off”.

Uno de los 'debates' en el Recreativo es la posición que debe ocupar: “Jugaré donde me requieran el equipo y el técnico, tanto de punta como de segundo punta. Donde más a gusto y más rendimiento puedo dar al equipo es dentro del área , que es donde se cuece todo; pero si hace falta otra cosa no pasa nada, depende del partido y del momento”.

Rubén elogió al Decano en sus primeras palabras de albiazul. “ Es un orgullo estar aquí sentado ; voy a representar al Recreativo una temporada, pero espero que cuantas más sean mejor; iremos cumpliendo objetivos juntos. Estoy muy feliz de estar aquí. He elegido el Recre por todo lo que representa para el fútbol, por cómo se vive en la ciudad, por el ambiente, y espero adaptarme lo mejor posible. He tenido un mes de muchos estrés y muchos cambios por el nacimiento de mi hijo, y todos sabemos lo que conlleva cambiar de ciudad y acoplarte ”.

“Todos lo conocéis, un veterano en la categoría, reconocido por todos, nos hemos enfrentado muchísimas veces a él. Viene a ocupar la posición de delantero centro; su currículo dice lo gran futbolista que es, jugando en categorías superiores. Desde el club quiero agradecerle personalmente que desde el primer momento que me puse en contacto con él hubo interés mutuo; no fueron fáciles las negociaciones porque era pretendido por muchos clubes de la categoría , pero por su cercanía, por la familia y por su estado personal por tener un niño, hizo el esfuerzo y nos eligió, además de por nuestro proyecto. Le agradezco su esfuerzo”, aseguró el secretario técnico albiazul, Juan Antonio Zamora.

Zamora habla de Iván González, David Alfonso, Nené y Ponce

Zamora se refirió a la noticia publicada por este diario respecto a que el club dispondrá de una ficha libre puesto que Iván González no tendrá ficha, y su reaparición será a finales de diciembre/principios de enero. “La información no ha salido del club. Como dije en su día, mantengo contacto con médicos y fisios, me trasladan una información y me he sentado con Iván, que lo único que está pensando diariamente es en su recuperación, y dependiendo de los últimos flecos que nos queden sabremos si le haremos ficha o no; inscrito está porque es una obligación del club ya que es una renovación automática porque tenía dos temporadas de contrato. Ahora, dependiendo de la fecha de finalización de su recuperación, liberará o no (la ficha). Por parte de Iván no hay ningún problema, y si cree que sus plazos no van a llegar a donde tienen que llegar, está dispuesto a ceder la licencia y volver a tenerla en el periodo de fichajes del mercado invernal. El informe lo tenemos hace unos 10 días; él tiene ahora unas revisiones con la mutua y a partir iremos decidiendo lo que sea mejor para el club”.

El secretario técnico no desveló si el acuerdo con Iván podría incluir una ampliación de contrato o la obligatoriedad de darle de alta en enero. “Tendremos que hablar con él; en las conversaciones que hemos tenido ha habido predisposición para ayudar al club en el caso de su plazo de recuperación se alargara más de lo debido, no tendría ningún problema en ceder la ficha pero no hemos hablado de más. Es normal que pueda exigir que en el periodo que él termine la recuperación pueda tener una licencia. El club lo asumirá y será una alegría, porque en ese caso Iván será un refuerzo tremendo. Contar con Iván, que seguramente sea con el que más trato he tenido esta pretemporada y me veo reflejado un poco en él, no hay ningún problema”.

Si la ficha de Iván queda libre ¿qué buscará el Recreativo en el mercado? “A día de hoy no lo hemos planteado; en el caso de que quedara libre la de Iván, he estado recorriendo algunas canteras de clubes importantes buscando la cesión de futbolistas sub 23 del perfil que quiere Monteaguado, con velocidad, o reforzar otras posiciones. Buscaremos la mejor opción; todavía quedan dos semanas para el cierre del mercado”.

Zamora comentó recientemente que David Alfonso podía ser una opción seria para el lateral izquierdo. “Es un jugador con unas condiciones muy buenas. La pasada pretemporada le hablamos a Salmerón de sus características porque podía sacarle muchísimo partido en el lateral. Ha coincidido que Monteaguado, en los primeros entrenamientos, lo ha puesto en esa posición y le ha gustado; tiene un perfil de Jordi Alba, Gayá... salvando las diferencias. Va a ser futbolista del filial, pero se ha abierto un hueco y Monteagudo lo va a tener en mente si no viene alguien de fuera”.

También habló sobre otros dos canteranos: “Con Ponce y Nené se ha hablado y me gustaría hacerle una presentación igual que se le ha hecho a otros, porque ellos, por su carrera en la cantera, por su comportamiento, se han merecido ser futbolistas del primer equipo, lo que no quiero es que se frene su proyección. Ahora mismo hay mucha competencia en el primer equipo, ellos están entrenando como uno más, pero no me gustaría es que debido a su edad, durante la temporada si no van a gozar de minutos en el primer equipo, pues que se queden en blanco, como ya pasó otros años anteriores con Torres o Manu Ramírez. Ellos son realistas y aceptan ese rol de tener ficha con el filial, pero a todos los efectos, menos de licencia, van a ser futbolistas del primer equipo”.