Rodolfo Ortiz, una vida por el Recre

Rodolfo Ortiz está nervioso y en el pasillo de los vestuarios del Nuevo Colombino espera uno de los momentos más especiales de su carrera como médico del Recre: su despedida del club que lo ha visto ejercer su bonita profesión y que tantos momentos y personas le ha regalado.

Se pone su chaqueta y sale a un templo albiazul, que ya acoge a los primeros aficionados que iban a presenciar el partido con el Algeciras y que serían partícipes del emotivo homenaje que recibió el doctor Ortiz. Una mezcla de emociones se palpa cuando el actual médico del Recreativo de Huelva charla sobre su trayectoria en el Decano.

Ahora, tras una vida profesional dedicada al club más antiguo del país, Rodolfo vivirá una nueva etapa. Cuelga su bata y podrá dedicar más tiempo a sus seres queridos y a él mismo. No será fácil, después de 36 años de profesión, acostumbrarse a una nueva rutina que le brindará muchos buenos momentos.

Rodolfo se decantó por la carrera de Medicina porque "era lo que más me atraía y me gustaba" además del "deporte". Entonces, una vez finalizados sus estudios "pensé que una forma de dedicarme al deporte era especializarme en Medicina Deportiva". Y así lo hizo pero no fue fácil.

Para realizar su especialización, Ortiz tuvo que hacer sus maletas. En España, en el año 1987, aún no había Medicina Deportiva, por lo que tuvo que marcharse a Brasil. "Ya luego cuando volví de allí, en Navidades del 1988, en el primer trimestre del próximo año, a través de un directivo que había entonces aquí en el Recreativo, Ricardo Ruiz, entré ya en el club".

El que iba a ser médico del Decano durante 35 años, fichó por la entidad albiazul "de la mano de José Luis Martín de Pablos, que era el titular del servicio médico del Recreativo de Huelva, él se marchó y ya me quedé yo hasta la fecha".

El doctor Ortiz ha vivido muchos buenos momentos y algún que otro gris, pero "me llevo todo de mi etapa" en el Recre. "Me ha aportado muchísimo trabajar en el club, sobre todo, las personas". Rodolfo se lleva "amigos, vivencias, éxitos y fracasos. Me llevo todo" confiesa emocionado a Huelva Información.

Ha sido una carrera enriquecedora, sufrida, pero bonita que llega a su fin. Toda ella acompañada también de su familia "que lo ha llevado como buenamente ha podido". "A mi mujer en más de una ocasión le han preguntado si se había separado" bromea Rodolfo, quien confiesa que "lo ha llevado con muchísima paciencia, me ha ayudado mucho en todo este camino y le debo todo a ella".

El partido del pasado sábado ante el Algeciras fue su penúltimo en el banquillo del Nuevo Colombino como médico del Decano. Una vez finalice la temporada, Rodo se despedirá de la que ha sido su segunda casa y del club que le ha dado todo durante 35 años durante toda su carrera profesional.

Es momento de "dar un lado para que venga gente joven que estén muy enamorados de lo que hacen y sean prudentes" para disfrutar del oficio que ha desempeñado Rodolfo Ortiz con tanto cariño. "Al final de año si pienso jubilarme y empezar una nueva etapa" en la que disfrutará de una manera diferente del Recreativo y de todas las personas que lo han acompañado durante este camino.